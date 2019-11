Den tidligere danske landsholdsspiller er blevet ansat i den tyske klub, hvor han tidligere spillede i 14 år.

Lars Christiansen skal tilbage til SG Flensburg-Handewitt - dog ikke som spiller.

Den tidligere danske landsholdsspiller er blevet ansat i den tyske storklub, hvor han dels skal hjælpe trænerteamet i klubben og dels spille en rolle i klubbens ledelse, hvor han blandt andet skal arbejde med partnerne i Danmark.

Det skriver Flensburg-Handewitt på sin hjemmeside.

Og klubben er glad for at få Christiansen tilbage til Flensburg, hvor han spillede i 14 år fra 1996 til 2010. Det siger direktør Dierk Schmäschke.

- Jeg er meget glad for, at Lars vender tilbage. Han er ikke kun en levende SG-legende, men har også et perfekt netværk i Danmark, Skandinavien og Europa.

- Specielt for vores partnere i Danmark kan Lars skabe en speciel og unik forbindelse. Det er dejligt, at han er tilbage, siger Schmäschke.

