Han har erobret håndboldhaller verden over. Nu melder han sig også klar til at erobre de bonede gulve.

Den tidligere håndboldstjerne Lars Christiansen skal nemlig medvirke i efterårets udgave af det populære tv-program 'Vild med dans'. Det skriver TV 2.

Det er dog ikke uden et tungt pres på skuldrene, at han til efteråret kommer til at træde ind på dansegulvet. Han danner nemlig privat par med den tidligere håndspiller Christina Roslyng, som var med i danseprogrammet tilbage i 2006 med dansepartneren Steen Lund.

Og hun endte med at vinde det hele.

»Det giver et ualmindeligt stort pres, før jeg starter, og jeg lægger mig ikke frivilligt. Men jeg så, hvor meget Christina flyttede sig fra program et til finalen, og det ender nok ikke med, at det bliver det samme udfald for mig,« siger Lars Christiansen, der i dag arbejder som foredragsholder og håndboldkommentator, til TV 2.

ARKIVFOTO af Lars Christiansen og Christina Roslyng. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO af Lars Christiansen og Christina Roslyng. Foto: Henning Bagger

Håndboldlegenden, der er den håndboldspiller, der har spillet flest landskampe for Danmark, er dermed den femte deltager, der er bekræftet til efterårets udgave af det populære danseprogram.

Tidligere er det kommet frem, at sangerinden Emmelie de Forest, tv-personligheden Emil Thorup, skuespillerinden Molly Egelind og skuespilleren Simon Stenspil skal være med.