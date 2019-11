Landsholdslegenden Lars Christiansen og Flensburg-Handewitt var i løbet af danskerens karriere et rigtig godt match.

Nu forenes de to parter igen, efter han er blevet ansat til at have en stor rolle rundt om holdet.

Det skriver TV 2 Sport.

Her skal 47-årige Lars Christiansen hjælpe trænerteamet bestående af cheftræner Maik Machulla og assistent Mark Bult, ligesom han også skal spille en rolle i ledelsen under direktør Dierk Schmäschke, skriver mediet.

»Det var med en vis procent stolthed, at jeg blev tilbudt jobbet, for det er min klub, og jeg har været her i 14 år og er næsten født og opvokset hernede og har fulgt det, lige siden jeg stoppede. Så jeg føler faktisk, at jeg er kommet hjem, siger Lars Christiansen til TV 2 Sport og fortsætter:

»Det er ønskestedet. Jeg havde faktisk også snakket med nogen om det, dengang jeg stoppede med at spille dernede, at det var drømmen at vende tilbage i en eller anden funktion, og nu er det lige pludselig blevet til virkelighed.«

Den tidligere fløjspiller stoppede i den nordtyske klub i 2010 og nåede i sine 14 år i klubben at score absurde 3996 mål i 626 kampe.

Men selvom der er gået ni år, siden Lars Christiansen sidst var i klubben, så har de langt fra glemt ham.

»Opgaverne omkring holdet, men også klubben generelt vokser hele tiden. Jeg er glad for, at Lars vender tilbage. Han er ikke alene en Flensburg-Handewitt-legende, men har også perfekte netværk i Danmark, Skandinavien og Europa,« fortæller klubbens direktør, Dierk Schmäschke, i en pressemeddelelse.

Lars Christiansen er den spiller på det danske landshold, der både har rekorden for flest kampe (338) og flest scoringer (1503).

I 2015 blev han optaget i Danmarks Idrætsforbunds Hall of Fame.

Lars Christiansen starter i Flensburg-Handewitt med øjeblikkelig virkning.