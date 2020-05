Køreturen til Skjern er blevet drænende for Thomas Mogensen, som stopper i Skjern Håndbold før kontraktudløb.

Playmakeren Thomas Mogensen har spillet sin sidste kamp for Skjern Håndbold, selv om den tidligere landsholdsspillers kontrakt egentlig først står til at udløbe i sommeren 2021.

Det skriver Skjern mandag på sin hjemmeside.

37-årige Thomas Mogensen spillede for Flensburg-Handewitt frem til 2018 og bor fortsat i Flensborg, og de mange køreture fra Nordtyskland til den vestjyske by er årsagen til beslutningen om at stoppe i Skjern.

»Involveringen i det sociale aspekt ved siden af håndboldens 2x30 minutter på banen har altid drevet mig og min familie, og der må jeg indrømme, at de mange timer på landevejene hver dag blev en for stor udfordring.«

»De mange timer på landevejene er hovedtemaet til mit stop. Når jeg ikke føler, at jeg kan præstere på og uden for banen, som jeg gerne vil, så er jeg nødt til at trække i håndbremsen,« siger Thomas Mogensen.

JydskeVestkysten erfarede i marts, at Thomas Mogensen fra næste sæson skal repræsentere Sønderjyske. Det vil i så fald gøre bilturen kortere.

Han skiftede til Skjern Håndbold i sommeren 2018, efter at vestjyderne havde vundet DM-guld. Planen var, at Mogensen også skulle blive dansk mester, men i sine to sæsoner hos Skjern er Aalborg Håndbold løbet med guldet.

»Det er ingen hemmelighed, at holdet og jeg personligt ikke har leveret på det sportslige niveau, som vi havde drømt om gennem de sidste to år.«

»Der er ikke nogen, som er mere skuffet end mig selv. Vi havde store forventninger på den hjemlige og internationale scene, men det er bare facts, at de forventninger aldrig rigtig blev indfriet,« siger Thomas Mogensen.

Thomas Mogensen indledte håndboldkarrieren i Odder, og før han i 2007 rykkede til Flensburg-Handewitt i 11 sæsoner, nåede han også at repræsentere Viborg og GOG.

I 2012 blev han europamester med Danmark.

/ritzau/