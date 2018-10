TTH Holstebro var foran sidst i første halvleg, men endte med et kæmpenederlag i Esbjerg.

Esbjerg. Næsten 13 målløse minutter blev kostbare for TTH Holstebros håndboldkvinder, der var på en svær udebaneopgave mod Team Esbjerg fredag aften.

Esbjergenserne levede op til favoritværdigheden og vandt sikkert med 36-22, ikke mindst takket være en periode på begge sider af pausen, hvor hjemmeholdet scorede ni gange, uden at TTH kunne svare igen.

Resultatet betyder, at Team Esbjerg efter otte kampe fortsat kun har sat to point over styr og er med i topstriden. TTH Holstebro har samlet otte point for lige så mange kampe.

Det så ellers fint ud for gæsterne, da Caroline Svarre bragte dem foran 12-11 seks minutter før halvtid, men det blev det sidste TTH-mål i lang tid.

Da der var spillet godt seks minutter af anden halvleg, var stillingen således forvandlet til Team Esbjerg-føring på 20-12, og kampen var så godt som afgjort.

Efter en timeout lykkedes det omsider Mathilde Hylleberg at få gang i TTH-scoringen igen, men det var alt for sent til at pumpe spænding ind i opgøret igen.

Team Esbjerg havde valgt at give landsholdsmålvogter Sandra Toft en pause på bænken, men det fik ingen negative konsekvenser, for Rikke Marie Granlund vikarierede kompetent med 13 redninger.

De var medvirkende til, at esbjergenserne trak yderligere fra i slutfasen og cementerede storsejren, der altså blev på 14 overskydende mål.

I fredagens anden kamp i kvindernes liga vandt Randers HK på hjemmebane med 27-18 over Ringkøbing.

/ritzau/