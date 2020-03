Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen har en opsigtsvækkende ide til, hvordan OL bedst afvikles.

Og står det til landstræneren ville OL 2020 i Tokyo i stedet blive til OL 2022.

Altså skulle sommerens OL i Tokyo rykkes to år frem i tiden grundet den nuværende sygdomskrise med den globale Corona-virus, der har lukket kloden ned.

Ideen fortæller Nikolaj Jacobsen om i et interview med Viaplay Sport. Du kan se hele interviewet i playeren øverst i artiklen.

»Hvis vi kigger på et lille og snævert håndbold-program, kunne det være en ide at skubbe OL til 2022 i Tokyo. Ser man det ud fra håndboldens synspunkt, er der både VM og EM i januar. Kampene i 2021 og 2022 har intet med OL at gøre, og man kvalificerer sig ikke til OL, og så kunne man lade de samme lande fortsætte til OL uden at gøre det store ud af det,« siger landstræneren for de danske håndboldherrer.

Nikolaj Jacobsen erkender, at et OL, der rykkes to år frem ville få større konsekvenser for en række atleter, hvis sæson udelukkende handler om at blive klar til OL i år.

Skulle OL i Tokyo alligevel blive afviklet som planlagt, er Nikolaj Jacobsen helt klar til at tage af sted.

»Jeg er klar til at tage af sted, hvis der bliver givet grønt lys. Men det ville lette en masse ting for en masse klubber, hvis der ikke skulle presses et OL ind i juli måned, hvor spillerne også skulle have mulighed for at forberede sig til det,« siger han.