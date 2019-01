Hvem skal tage over, når Mikkel Hansen skal have pause?

Navnet er Nikolaj Markussen, men svaret på, om selvtilliden og formen er til det, hænger stadig i luften i Boxen. Og det er en af de ting, som landstræneren må bryde sit hoved med, efter Danmark godt nok slog Saudi Arabien 34-22.

»Vi mangler lige at få Nikolaj helt med. Jeg ser rigtig gode ting, men der er også lidt usikkerhed. Vi skal lige have ham helt med ind i turneringen, for vi får helt sikkert gavn af det skud, som han har,« siger Nikolaj Jacobsen.

Nikolaj Markussen fik chancen fra start i den ligegyldige kamp mod Saudi Arabien, men han skulle bruge ni forsøg på at score sine fire mål. Og han var heller ikke selv helt tilfreds med sin præstation.

Eller held.

»Personligt synes jeg, at det var en lidt mærkelig oplevelse. Jeg kommer egentlig til fine chancer, men jeg brænder jo bare. Det var meget stolpe ud, og det var ikke lige det, jeg havde håbet på. Da jeg kom ind i anden halvleg, gik det lidt mere min vej, og jeg lykkedes med det, jeg skulle. Det var rart lige at få en succesoplevelse,« siger Nikolaj Markussen.

Var det lidt frustrerende for dig i første halvleg?

»Ja, det synes jeg da. Nu fik jeg chancen fra start og ville gerne lykkes med mine ting. Jeg synes egentlig, at jeg gjorde de ting, jeg skal, men det er slutproduktet, der mangler.«

Det danske landshold efter sejren over Saudi Arabien. Foto: Henning Bagger Vis mere Det danske landshold efter sejren over Saudi Arabien. Foto: Henning Bagger

Hvorfor tror du, at det er det?

»Det var to gange stolpe ud, en fin redning og så en tre meter-opstilling, hvor jeg skyder den i paraderne. Sådan er det.«

Sætter det sig i dig, så du hellere spiller bolden på tværs fremfor at skyde?

»Det synes jeg ikke, at jeg havde tendens til. Jeg kom ind i anden halvleg og fik bolden én gang, og så skyder jeg. Så det var ikke noget, jeg tænkte over, at det skulle blive sidelæns. Jeg havde en okay fornemmelse, og så ved jeg også, at det er et spørgsmål om tid, før de begynder at gå ind.«

Føler du, at du er kommet ind i turneringen endnu?

»Det synes jeg allerede, at jeg gjorde i den første kamp, hvor jeg fik lov at spille en halv time og fik gode succesoplevelser og skud og en masse assists. Så det føler jeg, at jeg har været længe, siger Nikolaj Markussen.

Den lange venstre back har nu spillet tre kampe under VM for Danmark. Han noterede sig for tre mål på fem skud i storsejren over Chile i København, og i anden kamp mod Tunesien i Boxen var han målløs med også kun et forsøg.

Tirsdag får han nok lov at prøve igen, når modstanderen hedder Østrig.