»Og så får du lov til at afgøre det, min ven.«

Ordene faldt uden tøven.

Midt i det største håndboldrama i mands minde.

Han var ikke i tvivl, da han pegede på ham som den sidste og potentielt afgørende straffekastskytte.

Nikolaj Jacobsen og Lasse Svan i omfavnelse efter dramaet. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Nikolaj Jacobsen og Lasse Svan i omfavnelse efter dramaet. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Landstræner Nikolaj Jacobsens ord røg i retningen af bundrutinerede Lasse Svan, der med sine 37 år fik lov til at tungen på vægtskålen.

Han skulle bære byrden. Og det fik han da også lov til.

Efter det vanvittige drama mod Egypten - to gange forlænget spilletid og en straffekastkonkurrence - stod han med den sidste og afgørende bold i hånden.

Desværre for egypterne fristes man til at sige.

Stensikkert sendte han Danmark i semifinalen.

Og ligesom da ordene faldt på tv-skærmen inden de afgørende momenter, gentog Nikolaj Jacobsen sin tro på 37-årige Lasse Svan på pressemødet efter kampen.

»Lasse er vores mest rutineret spiller, så jeg var helt tryg ved at sætte ham hen og skyde det sidste straffe,« siger Nikolaj Jacobsen.

Og der var da heller ingen tvivl om, at Svan gerne ville tage ansvaret på sine skuldre.

»Den udfordring tog han også med et prompte ja. Det er rart at have sådan noget værdifuld erfaring til allersidst, når tingene skal afgøres,« lyder det fra landstræneren.

Lasse Svan var ikke den eneste med en afgørende hånd på straffekastkonkurrence. Også Magnus Landin fik lov at bære en tung byrde. Både i straffekastkonkurrencen, og da han blev sat til at skyde straffekastet, som sikrede uafgjort efter den anden omgang af den forlængede spilletid.

»Magnus Landin fortjener også stor ros for at hakke det straffekast ind,« siger Jacobsen.

Danmark endte med at vinde med cifrene 39-38 og skal nu møde Spanien i semifinalen på fredag.

Det opgør kan du følge på bt.dk før, under og efter.