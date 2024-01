Danmark er videre til mellemrunden ved EM efter to sejre i de første to kampe.

Men landstræner Nikolaj Jacobsen er stadig i tvivl - han ved først, hvor danskerne står henne efter den sidste kamp mod Portugal.

En gruppefinale, der er vital for Danmark, der kan få to point med over i mellemrunden med en sejr.

»Jeg er egentlig grundlæggende tilfreds. Vi står med to sikre sejre. Og så ved vi, at det er mandag, vi får det første svar på, hvor vi sådan for alvor står henne,« siger han efter 40-28-sejren over Grækenland.

Er du tættere på at vide, hvor I står henne efter de to kampe?

»Vi er ikke tættere på, synes jeg. Nu skal vi op imod et hold, der ligger lige udenfor toppen i Europa. De kan spille op og slå de bedste hold, så er det vores opgave at sørge for, at de ikke har den kvalitet mandag,« siger han.

Helt tilfreds er han dog ikke på trods af sejren over grækerne på 12 mål. De små fejl, der gjorde ham så hidsig i kampen mod tjekkerne, er der stadig.

»Vi får stort set ingen ripodster. Det er ikke et spørgsmål om talent, det er et spørgsmål om at få vendt sig om og få fanget de bolde. De små ting vil jeg have over på vores side. Jeg vil stadig have mine små marginaler over på min side. Dem, vi selv kan gøre noget ved,« lyder det fra Jacobsen.

Mikkel Hansen sad over i kampen mod Grækenland, men han meldes klar til kamp mod portugiserne, lyder det desuden.

Søndag træner Danmark i udkanten af München, inden svaret på EM-formen kommer mandag.