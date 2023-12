Kort efter det sensationelle nederlag til Japan torsdag aften hev landstræner Jesper Jensen spillerne til side på hotellet i Herning.

Her havde han en klar besked til dem. Med en klar mission: At skabe ro efter fadæsen. For ifølge landstræneren viser statistikken et andet billede end resultatet.

Han er tilfreds med angrebsspillet og de chancer, der blev skabt.

»Vi viste dem statistikken på hotellet, vi har datafolk til at arbejde undervejs, så vi havde dem allerede en halv time efter kampen. Vi sagde til dem, at man godt kan spille en god kamp og så blive outgunnet. Vi tabte for mange dueller til deres keeper,« siger han.

Jesper Jensen har fået ro på dagen efter nederlaget til Japan. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Jesper Jensen har fået ro på dagen efter nederlaget til Japan. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det handler om at få skabt ro. Det er derfor, vi bruger data for at få ro på følelserne. Man kan have alle mulige forestillinger. Vi har alle et billede af kampen, når vi smider hovedet på puden om aftenen. Dataene er trods alt tættere på sandheden end de følelsesprægede tanker, der rammer os.«

»Spillere og leder kommer forbi tv-studier, den skrevne presse, tilskuere og nogle rammer også sociale medier. Det stikker af i alle mulige retninger. Der kommer følelser indover. Så det handler om at have et grundlag for, hvad vi skal gøre noget ved,« lyder det fra Jensen.

Føler du, at spillerne sænkede skuldrene efter det?

»For nogen, ja. Men der er også spillere, der bare er resultatorienteret. Rikke Iversen og Sandra Toft synes jo ikke, det er fedt. De er ligeglade med, om vi har spillet ad helvedes til, bare vi har vundet. Andre kan finde meget ro i statistikken.«

Men Japan-kampen er hurtigt blev skyllet ud med badevandet. For landstræneren droppede fredag det normale tiltag 'open hour', hvor den forgående kamp bliver talt igennem. Men der er ikke noget at lære på kort sigt, lyder det.

Derfor er fokus hurtigt rettet mod Polen. Og selvom Jensen er fortrøstningsfuld, er der én enkelt ting, der nager ham.

»Vi står stadigvæk ikke med begge ben inde i turneringen. Der er mange spillere, vi ikke har set topniveau fra endnu. Det er noget Lars og jeg skal kigge på for at se, om vi kan skabe ro og tryghed. Det prøver vi at kigge på.

Danmark møder Polen lørdag 20.30. Her er en sejr altafgørende for de videre VM-chancer.

Du kan følge opgøret her på bt.dk.