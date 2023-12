Tanken er sjov, men bliver kun udført bag lukkede døre.

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen kan få de danske herrer til at spille bedre end noget andet hold i verden, men det går straks værre, når bolden ikke er dækket af harpiks, og de skal prøve sig af i andre sportsgrene.

Det fortæller han i TV 2's basketballprogram 'Crunch Time'.

Mange har nok set håndboldherrerne spille fodbold til opvarmning, men de forsøger sig også nogle gange med basketball, og det kan ingen af dem finde ud af, fortæller håndboldlandstræneren, der beretter om, at der simpelthen bliver taget alt for hårdt fat i forhold til spillets regler.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er selv fan af NBA-holdet Los Angeles Lakers. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Han går dog i programmet med til at stille et hold, der ville være det mest slagkraftige inden for den anden sportsgren.

Her måtte han have den store NBA-fan Mikkel Hansen med.

»Mikkel Hansen er kun kommet med for husfredens skyld, for jeg ved, han bliver rasende,« siger Jakobsen med et grin i studiet til følge.

Tanke-eksperimentet resulterer i et hold, der også består af Mathias Gidsel, Michael Damgaard, Aaron Mensing og Simon Hald.

Større forventninger er der dog til holdet, når de indtager håndboldbanen i januar, hvor de er favoritter til at vinde EM-guldet for første gang siden 2012.

I mellemtiden har landsholdet vundet OL og tre gange VM.

Der har fra tid til anden været en diskussion om, hvorvidt NBA-spillere ville kunne begå sig i håndboldsporten, og her kom den daværende landstræner for USA's håndboldlandshold for skade, at NBA-stjernen LeBron James ville kunne verdens bedste håndboldspiller på seks måneder.

