Danmark fik en storsejr over Holland, men der var lidt malurt i EM-bægeret.

For venstrefløjen Emil Jakobsen vred om på anklen og kom slet ikke tilbage i hallen i Hamburg efter pausen.

Nu skal anklen scannes, og landstræneren kan holde vejret, indtil dommen er klar. Men de første spæde røster melder om positive nyheder.

»Jeg tror, at Emil godt kan spille på fredag (mod Sverige, red.), så jeg tror ikke, det er en skade, der kommer til at holde ham ude. Vi må se, hvordan den reagerer, men umiddelbart er de første tegn positive. Den skal lige scannes, men jeg hører ikke noget om, at der er noget helt, helt galt. Vi tager de positive briller på lige nu,« siger landstræneren.

Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Odd Andersen/AFP/Ritzau Scanpix

Og Jacobsen kunne være godt tilfreds med nok en sejr – den fjerde i streg – på 39-27 over Holland, hvor danskerne knækkede modstanderen helt efter pausen.

Inden da havde det knebet med forsvaret. Det blev der dog rettet op på med lidt forskellige forsvarskombinationer.

»Jeg hæfter mig ved, at vi er gode til at rette til. Vi er dygtige til at spille 60 gode minutter. De andre skal være dygtige til at sætte 60 gode minutter sammen. Tjekkiet, Portugal og nu Holland har alle været med én halvleg. Vi er gode til at straffe deres fejl og får mange mål i anden halvleg.«

»Vi vinder med 12 mål, men jeg synes ikke, det er et reelt billede af kampen. Der er sejren i den grad for stor. Holland er langt bedre med end det.«

Nu venter en regulær skæbnekamp fredag aften mod Sverige. Her kan Danmark tage et kvantespring mod semifinalen.