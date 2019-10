Nikolaj Jacobsen vil hellere se Mikkel Hansen og Henrik Toft forkæle deres familier end risikere noget i kamp.

EM-slutrunden i herrehåndbold er ikke i fare for de to hjernerystelsesramte PSG-profiler Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen tager det derfor med ro i sindet, at ingen af dem deltager i samling og landskampe i næste uge.

Han kunne ellers have forlangt dem hjem.

- Det er uheldigt for os, men der er absolut ingen grund til at forlange Mikkel Hansen og Henrik Toft hjem til en samling, hvor ingen af dem er på 100 procent og samtidig risikere at forværre skaderne med en flyvetur, ingen af dem har godt af.

- Det er bedre, de forkæler sig selv, deres koner og deres børn, siger Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet.

Han regner med, at Mikkel Hansen er klar til kamp igen efter landsholdsugen.

- Når Paris nu vælger rettidig omhu og beskytter deres spillere, så er der ingen grund til at tvinge dem hjem.

- Det kunne vi reelt godt for at lade vores behandlere vurdere og behandle dem, men når de i stedet vil have langt bedre af yderligere 14 dages pause, så er det selvfølgelig det, vi gør, siger Nikolaj Jacobsen.

Efter at Hansen og Hansen meldte afbud, udtog landstræneren Lasse Møller (GOG) og Magnus Saugstrup (Aalborg) i deres sted.

/ritzau/