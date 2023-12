Det var svært at sætte en finger på den danske præstation mod Rumænien, hvor gæsterne fik læsterlige klø.

Sejren på 39-23 sender Danmark videre til mellemrunden med maksimumpoint og en lige vej til kvartfinalen.

Og Jesper Jensen mener, at landsholdet har blæst alt tvivl væk og roser sit målmandspar.

»Althea Reinhardt straffekast fik taget til at lette, hun stod helt suverænt - men vi skal også huske Sandras Tofts start og den ro, hun kan give på et hold. Det har blæst lidt, nogen tvivlede måske. Og så står hun bare helt fast derinde og er anfører for det her hold,« siger Jensen og afslører, at danskerne fik en opsang i pausen af den seneste kamp.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er nemt nok at se, at det var shaky i den første kamp. Det var nemt nok, at det også var sådan det første kvarter i kamp to.. Men så fik de en lille opsang i pausen mod Chile, fordi jeg synes, der manglede noget. I dag var der intet at snakke om,« lyder det.

Han køber fuldt præmissen om et drømmescenarie efter tre sejre i gruppespillet.

»Målscoren er også god at have med. Det er et kæmpe drømmescenarie. Også fordi vi kom haltende ind. Jeg er glad for, at vi viste mod Serbien, at det hele holdt vand. Vi har mødt modstand, vi har kortvarigt tvivlet og rejst os igen,« lyder det, inden han roser rammerne i Jyske Bank Boxen.

»Jeg tror, at publikum gjorde det med os. Der var mere intensitet, og vi havde ikke brug for at gøre noget. Folk vidste heller ikke helt med Serbien, alle havde snakket dem ned, inklusivt os selv, så jeg synes, at det var det sammenspil, vi skal have til at køre resten af VM.«

Danmark møder Polen, Tyskland og Japan i mellemrunden.