For tredje gang under VM-slutrunden aflyser landstræner Jesper Jensen fællestræningen mellem kampene.

Det sker forud for kvartfinalen onsdag mod Montengro.

Spillerne har mulighed for selv at vælge imellem individuel haltræning eller at tage en omgang styrketræning.

Mens der også er andre, der hviler sig helt. Og det kunne godt være tilfældet resten af turneringen, at træningerne bliver på denne måde.

»Nu handler det om individuelle behov. Nogle har brug for at træne i hallen, andre har brug for at styrketræne. Nogle har også bare brug for at hvile og få lidt behandling. Overordnet set er vi super tilfredse, med, hvor vi er på nuværende tidspunkt,« siger han til tirsdagens pressemøde.

Jensen fornemmer, at spillerne er blevet bedre til at mærke efter, hvad de har brug for på tredje uge af en stor turnering som VM.

»De er gode til ikke at gøre det, som de tror, træneren vil have eller som fyssen vil have. De mærker selv efter, hvad der er bedst for dem selv. Det kan også være, der er nogen, der får lov til at sove lidt længere, hvis det er det, der skal til. Vi skal være fleksible lige så længe, det ikke går ud over kollektivet,« siger han.

Danmark møder Montenegro onsdag 20.30 i VM-kvartfinalen.

Du kan følge opgøret her på B.T.