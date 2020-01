Først fredag formiddag vil Nikolaj Jacobsen vælge de 16 spillere og to reserver, der skal med til EM.

Landstræner Nikolaj Jacobsen venter til sidste øjeblik med at fjerne en mand fra den danske EM-trup.

På lørdag indleder Danmarks håndboldherrer EM i Malmø, og fredag skal landstræneren senest sætte navne på de 16 spillere og to reserver, der skal deltage i slutrunden.

I øjeblikket er der én spiller for meget i den trup, som forbereder sig til EM.

- Alt er i spil indtil videre. Jeg kommer først til at tage beslutningen fredag formiddag om, hvilke 18 spillere der skal med, siger Nikolaj Jacobsen.

En trio bestående af playmaker Rasmus Lauge og fløjspillerne Lasse Svan Hansen og Magnus Landin døjer i øjeblikket med småskader.

Ved at trække beslutningen så længe som muligt, kan landstræneren få en bedre fornemmelse af, hvor meget de skadede spillere hver især kan bidrage med til EM.

De øvrige spillere i den 19 mand store trup presser dog hårdt på for at bevise, at de skal med til EM.

I sidste uge gav flere af dem et godt indtryk i testsejre over Frankrig og Norge i Paris. Så der er skarp konkurrence om for at klemme sig ind i EM-truppen på 16 mand - og dernæst at få en af de to reservepladser.

- Vi har nogle træninger endnu, og vi er langt fra færdige med at forberede os. Så længe der stadig er træninger til at give et godt indtryk, så er det jo sådan, at jeg stadig kan vente, siger Nikolaj Jacobsen.

Den 24-årige bagspiller Jacob Holm fra Füchse Berlin er en af de spillere, der håber, at han kan klemme sig med i EM-truppen. Hvis han får en plads, vil det være første gang, at han kommer med til en slutrunde.

- Jeg prøver ikke at tænke for meget over det.

- Jeg tager det træning for træning og kamp for kamp og prøver at efterlade så godt et indtryk som overhovedet muligt, og så må jeg se, hvad der kommer ud på den anden side, siger Jacob Holm.

- Det vil betyde alt at komme med. Det er det største mål at komme med til en slutrunde, og jeg håber rigtig meget, at det bliver nu, siger han.

Ud over Island er Danmark i gruppe med Ungarn og Rusland. De to bedste hold går videre til hovedrunden.

/ritzau/