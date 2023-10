Kvindelandstræner Jesper Jensen er på jagt efter svar. Og de skal gerne komme i denne uge. Her er landsholdet samlet forud for to EM-kvalifikationskampe mod Kosovo.

Med hastige skridt nærmer VM på hjemmebane i Herning sig, og Jensen og assistent Lars Jørgensen har haft intense snakke om især én ting.

Afløseren for den langtidsskadede højre back Mette Tranborg, der blev korsbåndsskadet i august.

»Vi har lagt os meget fast på Louise Burgaard og Mette Tranborg i mange år. Det har givet sig selv med de to for os. Mettes skade gør, at vi er nødt til at åbne for, hvad der ellers er. Der er potentielt også et OL næste år, hvor vi ikke ved, om Mette er i spil,« siger Jensen til B.T.

Kvindelandlandsholdet i håndbold holder pressemøde på Vejle Center Hotel mandag dem 9. oktober 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kvindelandlandsholdet i håndbold holder pressemøde på Vejle Center Hotel mandag dem 9. oktober 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Lars og jeg har haft rigtig mange snakke om, hvad vi tror mest på. Hvis det ikke lykkes, ændrer vi retning. Når vi prøver noget, er det, fordi det er gennemtænkt. Det får vi forhåbentligt svar på i de her tre træning.

»Jeg snakker jo mere med Lars, end jeg snakker med min kone,« griner Jensen.

Den tårnhøje og hårdtskydende Tranborg erstattes ikke af én spiller, lyder det, men landstræneren har et bud på, hvem der kan bidrage til en 'radikal' ændring.

Alberte Kielstrup fra Nykøbing Falster Håndbold kan agere en mere direkte erstatning som venstrehåndet, men ellers vil Jensen kigge nærmere på Mie Højlund og Anne Mette Hansen som højrehåndede muligheder. Og så kan Sarah Iversen dække positionen i forsvaret.

»Vi skal se Alberte an og se, hvordan hun begår sig i hele cirkusset, men især på banen, hvor vi synes, hun er ret kompetent i forsvaret også. Det glæder vi os til at se, hvor hun er.«

»Vi skal spille det spil, der passer bedst til dem, der er på banen. Med en højrehåndet højreback skal vi ændre vores spil ret drastisk. Mie Højlund har tidligere vist, hun er dygtig til det. Julie Scaglione er også begyndt at gøre sig til på højreback i Ikast.«

»Vi er fortrøstningsfulde, men det er da klart, det er en radikal ændring på konceptet, hvis man går fra en venstrehånd til en højrehånd.«

Danmark møder Kosovo torsdag aften i Horsens, mens der er returopgør i Pristina lørdag.