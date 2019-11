Jævnbyrdigheden i den danske trup er blevet større, og garvede profiler kan ikke længere føle sig sikre.

Klavs Bruun Jørgensen har i sin tid som landstræner for håndboldkvinderne været nærmest urokkelig i sin tillid til stamspillere som Stine Jørgensen, Anne Mette Hansen og Mette Tranborg.

Men ved VM, der begynder lørdag, åbner landstræneren for, at nye ansigter kan få en langt mere central rolle end tidligere. Og det skyldes ikke kun, at Tranborg er langtidsskadet og ikke med i turneringen.

- Jeg har tidligere været meget fast i forhold til at give spillerne sikkerhed omkring startopstillingen. Den sikkerhed synes jeg ikke, vi behøver på samme måde mere, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han ser en større jævnbyrdighed blandt spillerne i den danske landsholdstrup, hvor reservernes niveau efterhånden nærmer sig det, man finder hos de mere garvede kræfter.

- Flere spillere har fået slutrunder på bagen og har mere erfaring fra europæiske kampe. De tager mere ansvar i klubberne.

- Spillerne har fået at vide, at det ikke bare bliver seks spillere, der kommer til at spille hver gang. Det kommer til at få lov at udvikle sig. Dem, der griber chancen, får mere spilletid, lover landstræneren.

Han fornemmer også den nye konkurrencesituation til træning, hvor der er kommet mere intensitet.

- Der er kommet en sund kamp om pladserne, og man kan mærke, at der er lidt mere krig på kniven, når vi træner. Det har jeg været meget tilfreds med, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark åbner VM med et møde med Australien lørdag klokken 12.30 dansk tid.

