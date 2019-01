Der var ingen overraskelser, da landstræner Nikolaj Jacobsen valgte de tre oversiddere til VM-premieren.

Tre spillere skulle sorteres fra truppen til premierekampen ved håndbold-VM mod Chile, og den danske landstræner Nikolaj Jacobsen havde ingen overraskelser i posen.

Bagspilleren Nikolaj Markussen er blevet sin skade kvit og er blandt de 16 udtagne.

Skadede Henrik Toft Hansen var selvskrevet til en plads på tribunen, og her får han selskab af Martin Larsen og Johan Hansen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF).

De to sidstnævnte har hele tiden siddet på nogle af de yderste mandater, så det kommer ikke som nogen overraskelse, at de må nøjes med at overvære kampen sammen med Henrik Toft Hansen.

Kampen mod Chile spilles klokken 20.15 i Royal Arena, og de 16 danske spillere i aktion bliver:

* Målvogtere

Niklas Landin, THW Kiel

Jannick Green, SC Magdeburg

* Stregspillere

René Toft Hansen, Vészprem

Anders Zachariassen, Flensburg-Handewitt

Simon Hald, Flensburg-Handewitt

*Fløjspillere

Casper U. Mortensen, FC Barcelona

Magnus Landin, THW Kiel

Lasse Svan, Flensburg-Handewitt

Hans Lindberg, Füchse Berlin

* Bagspillere

Mikkel Hansen, PSG Paris

Nikolaj Markussen, Bjerringbro-Silkeborg

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mads Mensah, Rhein-Neckar Löwen

Rasmus Lauge, Flensburg-Handewitt

Morten Olsen, TSV Hannover-Burgdorf

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg

/ritzau/