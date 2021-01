Nikolaj Jacobsen er klar til at sende Henrik Toft ud af VM-truppen, hvis han ikke er frisk inden for få dage.

Meget tyder på, at det danske håndboldlandshold må undvære endnu en af sine mest erfarne profiler ved VM i Egypten.

Stregspilleren Henrik Toft Hansen er smittet med coronavirus, og det er højst tvivlsomt, om han når at blive virusfri i tide. Landstræner Nikolaj Jacobsen er pessimistisk på Paris-spillerens vegne.

- Det tegner ikke lyst lige nu. Vi håber selvfølgelig, at han kan nå det. Men det er klart, at kan han ikke aflevere en negativ coronatest inden så længe, så kan han heller ikke være med, siger landstræneren.

Tirsdag i næste uge rejser VM-holdet til Kairo, men så lang tid har Henrik Toft ikke til at melde sig klar.

Landstræneren vil nemlig snart tage en beslutning, om den 34-årige veteran skal med på flyet til Egypten.

- Vi kan nok vente et par dage. Højst sandsynligt ikke meget mere.

- Henrik har ikke trænet i lang tid, og han er også mærket af det. Han har ikke bare gået rundt uden symptomer, og han er ikke på toppen fysisk. Vi kan ikke vente og vente, for vi skal også have spillet holdet sammen, siger Nikolaj Jacobsen.

Lørdag hentede han Aalborg-kæmpen Benjamin Jakobsen ind i VM-lejren som en potentiel erstatning for Toft Hansen.

Landstræneren har dog stadig et lille håb om at kunne råde over den erfarne stregspiller med 126 landskampe på cv'et.

- Vi vil gå langt for at få ham med, og det vil være tungt for os ikke at have ham med. Men det kan jo være det, det ender med, konstaterer Nikolaj Jacobsen.

I forvejen må han undvære playmakeren Rasmus Lauge, der er korsbåndsskadet.

