Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han var med til at starte en stor mediestorm under årets EM i håndbold.

Og nu fortæller den norske landstræner, Thorir Hergeirsson, hvorfor han valgte at sætte ord på den kritik, det danske landshold fik efter nederlaget til Slovenien i åbningskampen ved slutrunden.

Det handlede nemlig ikke blot om nyhedsmedierne.

Det var især også tonen på de sociale medier, Thorir Hergeirsson henviste til, da han sagde, at tabte Norge én kamp, så var de 'uduelige og talentløse'.

Det fortæller han i et interview med Dagbladet.

For mens det er helt okay at have store forventninger til det norske hold, tager mange også bare for givet, at de vinder.

Samtidig gør den norske landstræner, hvad han kan, for at spillerne ikke bruger sociale medier, når de eksempelvis er til EM.

Der har nemlig været slemme eksempler på grimme beskeder, som han gerne vil skåne spillerne for, så de bare kan koncentrere sig om at spille håndbold og præstere fremfor at lade sig påvirke af de ting, der tikker ind i indbakken.

»Der er virkelig meget lort. Det bliver meget personligt og grimt, og det handler ikke om præstationerne. Så det handler om at hæve sig over det. Samtidig er det et skidt sted for unge at være. Alt for mange har adgang til det, og dem der gør det (skriver grimme beskeder, red.), er ikke gode forbilleder for de unge, der vokser op i dag,« siger Thorir Hergeirsson, der sammen med det norske landshold vandt årets EM i Slovenien.

De sociale medier er bestemt ikke et nyt tema under håndboldslutrunderne.

Tidligere har de danske landsholdsstjerner også fortalt, hvordan de så vidt muligt lukker helt ned for de kanaler under et mesterskab, da tonen kan være for hård.

Også januars slutrundedebutant på herresiden René Antonsen fortalte, hvordan han var blevet bombarderet med hadbeskeder efter nederlaget til Frankrig. Det kan du læse mere om her.