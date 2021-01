Norge slog Danmark i Kolding, hvor Nikolaj Jacobsen fik set fint angrebsspil, men også defensive udfordringer.

Nikolaj Jacobsen kunne lørdag se de danske håndboldherrer tabe med 34-36 til Norge i den sidste testkamp før VM i Egypten.

Trods nederlaget er landstræneren tilfreds med udbyttet. Det skyldes ikke mindst, at danskerne i slutfasen var tæt på at indhente en norsk føring, der undervejs var oppe på syv mål.

- Spillerne skal have ros for at blive ved. Selv om vi var bagud med seks-syv stykker, så kæmpede vi os tilbage, og med lidt held kunne vi have skabt lidt mere spænding, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport.

Testkampen mod Norge afslørede ifølge landstræneren situationer, hvor de forsvarende danske verdensmestre var "voldsomt pressede". Offensivt så danskerne til gengæld stærke ud.

- 34 mål er mere end godkendt mod Norge.

- Der er ingen tvivl om, at vi defensivt var presset på grund af nordmændenes hurtige fødder, og specielt i første halvleg tabte vi for mange mand-mod-mand-dueller.

- Vi startede egentlig fint og spillede god håndbold, men det er altid sådan mod Norge, at det siger bang, hvis man klatter bolden væk. Det satte sit præg, siger Nikolaj Jacobsen.

Selv om Danmark tidligere på ugen slog Norge med 31-28 i den første af to VM-testkampe mod Norge, så fortæller landstræneren, at han endnu ikke er helt tryg forud for VM.

Jacobsen fortæller, at der fortsat er en del ting at arbejde med på træningsbanen før fredagens åbningskamp mod Bahrain.

Danmarks største stjerne Mikkel Hansen har en god fornemmelse, men han tør ikke at spå om, hvor Danmark står i forhold til de øvrige hold.

- Niveauet er så højt, at man kan ryge tidligt ud, hvis man ikke spiller godt. Forhåbentlig har vi lært af sidste slutrunde, siger Mikkel Hansen med henvisning til sidste års EM.

Her røg de danske verdensmestre ud allerede efter det indledende gruppespil.

Det danske landshold sætter kursen mod VM på tirsdag.

/ritzau/