Nikolaj Jacobsen mener, at Danmark har haft marginalerne imod sig ved EM, men tager ansvaret for nedturen.

De danske håndboldherrer ankom til EM som verdensmestre fulde af selvtillid, men forlod højst overraskende slutrunden efter det indledende gruppespil.

Danskerne slog ganske vist Rusland 31-28 i den sidste af tre gruppekampe onsdag aften, men der var løbet allerede kørt efter skuffende resultater i de to første kampe.

Landstræner Nikolaj Jacobsen vil bruge den kommende tid på at evaluere den danske indsats, heriblandt sin egen.

- Jeg skal hjem og se, om der er noget, jeg kan gøre bedre i forberedelsen og under slutrunden og se på, hvilke spillere der skal med.

- I sidste ende er det mit ansvar. Det står jeg også ved. Jeg skal se på, hvad der kan forbedres til næste slutrunde, som er OL, siger landstræneren.

Danmark er med ved sommerens OL efter at have vundet VM i 2019.

Landstræneren mener, at optakten til EM har været problematisk. Skader til Lasse Svan, Magnus Landin og Rasmus Lauge samt sygdom hos målmand Niklas Landin satte sit præg på den danske trup op til slutrunden.

- Alle de ting kan jeg remse op, men det gider jeg ikke at bruge som undskyldning. Men de ting spiller jo ind. Bare fordi man er verdensmester, lægger de andre hold sig ikke ned. Sådan er det jo ikke.

- Jeg synes, jeg har taget de chancer og prøvet at ændre spillet, som jeg plejer at gøre. Det kan godt være, at jeg ikke har den heldigste hånd på alle tingene, men ligesom spillerne laver fejl, laver trænerne fejl, siger landstræneren.

Den danske EM-lejr forlader sit hotel i Malmø torsdag klokken 10.

/ritzau/