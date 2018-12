Det danske håndboldlandshold fik endelig gang i målscoringen, da Sverige blev besejret i EM-premieren.

Forsvaret er stærkt, men det kniber med at lave mål. Sådan lød beskrivelsen af det danske håndboldlandshold, før EM-premieren mod Sverige fredag aften.

Men da 60 dramatiske minutter var endt med en dansk 30-29-sejr, havde holdet efterladt det stik modsatte indtryk. Pludselig kom der nemlig hul på målscoringen til stor begejstring for landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

- Det har været en udfordring for os at score. Vi har brændt for meget på frie chancer, siger han og peger især på de tre kampe i Norge som optakt til EM.

- Der lavede vi også mange chancer. Vi var nødt til at score mere, og det gjorde vi så i dag (fredag, red.). Det vil give spillerne selvtillid.

- Det er noget, vi har italesat, at det bare er om at slippe hestene løs og tro på det, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Medvirkende til den i lange stræk velfungerende offensiv var en stærk kamp af slutrundedebutanten Mie Højlund, der var med til at sætte fut i det danske spil.

Hun har meldt afbud til de seneste to slutrunder, men mod svenskerne viste hun, at hun har niveauet.

- Jeg håber, man kunne se, hvorfor jeg gerne ville have hende med de sidste to gange.

- Hun løste det rigtig godt ved at være hurtig og fik valgt nogle gode løsninger med Stine Jørgensen og Anne Mette Hansen, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landstræneren er knap så imponeret af de kroatiske dommere, som i hans øjne var lovlig hurtige til at fløjte for straffekast.

Kampens sidste straffe var der dog ingen tvivl om, da Anne Mette Hansen reddede et svensk skud i feltet. Målvogter Sandra Toft kom ind fra bænken og klarede det svenske forsøg.

- Det er typisk Sandra. Når man tror, at hun er allermest væk, så er hun der alligevel, siger Klavs Bruun Jørgensen.

/ritzau/