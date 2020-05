Jesper Jensen finder det ærgerligt, at Håndboldens Appelinstans har annulleret profudvalgets afgørelse.

I næsten en måned fik Team Esbjergs damer lov til at kalde sig håndboldmester i denne sæson, men tirsdag blev skrivebordsguldet trukket tilbage af Håndboldens Appelinstans.

Det ærgrer Team Esbjerg-træner Jesper Jensen, der tirsdag aften udtalte sig i TV3 Sport Live i sit embede som træner for kvindelandsholdet.

- Det er utroligt ærgerligt for dansk håndbold generelt. Hvis jeg lige tager min Team Esbjerg-brille af, synes jeg, at det er helt vildt ærgerligt, at vi skal have flere af de her sager.

- Vi ligner lidt nogle glade amatører igen desværre, siger Jesper Jensen.

Det var Udvalget for Professionel Håndbold under Dansk Håndbold Forbund (DHF), der 7. april traf beslutningen om at afblæse resten af sæsonen som følge af coronapandemien.

Her valgte man at fastfryse stillingerne i de bedste rækker, og derudfra kårede man mestre og fandt nedrykkere og oprykkere.

EH Aalborg hos kvinderne og Nordsjælland Håndbold hos herrerne, der stod til at rykke ud af de bedste rækker, var med til at appellere afgørelsen, og de fik altså medhold.

Appelinstans slog fast, at Udvalget for Professionel Håndbold ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

Jesper Jensen finder det beklageligt, at der er "fundet et hul i lovgivningen".

- Jeg synes, det er ærgerligt, at profudvalget ikke har hjemmel til at gøre det, for det skal de selvfølgelig have. Det er de mennesker, der sidder med hænderne nede i dejen, siger Jesper Jensen.

DHF vil hurtigst muligt indkalde repræsentantskabet, som skal nå frem til at beslutning om, hvordan sæsonen skal afsluttes.

- Jeg vil selvfølgelig blive dømt for at være subjektiv, da jeg er Team Esbjerg-træner, men jeg håber, at man kommer frem til den samme afgørelse igen, siger Jesper Jensen.

