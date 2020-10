Alle dommere til EM i december er kvinder. Jesper Jensen undrer sig over, at dommernes køn ligner et kriterie.

Når der til december bliver spillet EM i kvindehåndbold i Danmark og Norge vil samtlige dommere være kvinder.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har for første gang i historien fravalgt de mandlige dommere og i stedet udpeget ti kvindelige dommerpar til at lede kampene.

Landstræner Jesper Jensen er i bund og grund ligeglad med dommernes køn. Men han finder det forkert, at EHF tilsyneladende har lagt et kønspolitisk filter ned over slutrunden og set bort fra mandlige dommere.

- Det er synd for dommerne, som kæmper megahårdt for at blive de bedste af de bedste, og så har halvdelen ikke en chance, fordi de er af et bestemt køn. Det er en mærkelig prioritering, siger Jesper Jensen til Jyllands-Posten.

Landstræneren betegner dommerne som noget nær de vigtigste aktører i en håndboldkamp. Det skyldes, at der skal foretages mange vurderinger og træffes beslutninger - ofte på et splitsekund.

Derfor vil Jesper Jensen have de bedste dommere med til slutrunden.

- Dommerne kan meget let sørge for at løfte niveauet eller ødelægge det hele, siger landstræneren, der også er træner i Team Esbjerg.

Landsholdsspilleren Mette Tranborg, der også spiller i Team Esbjerg, fortæller ligeledes til avisen, at hun foretrækker, at EHF vælger dommere ud fra kvalitet frem for køn.

TV2 Sporten har også talt med flere spillere, der ønsker, at det er de bedste dommere, der dømmer EM-kampene.

EHF-præsident Michael Wiederer siger til TV2 Sport, at han forstår, at udvælgelsen af dommere vækker opsigt. Han afviser dog, at udvælgelsen udelukkende handler om køn.

- Køn er en af flere faktorer. Du ser kvindelige dommere i mange sportsgrene. Derudover er der flere mandlige topdommerpar, der meget sjældent dømmer kvindekampe. Men der kigges altid på, hvem der passer bedst til den respektive turnering, siger Wiederer til TV2 Sport.

EM spilles i Danmark og Norge fra 3. til 20. december.

/ritzau/