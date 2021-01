Trods sin VM-succes er Mathias Gidsel ikke i fare for at miste jordforbindelsen, fastslår Nikolaj Jacobsen.

Selv om Mathias Gidsel høster ros fra alle sider og tre gange er blevet kåret til kampens bedste spiller ved VM, skal man ikke frygte, at han mister jordforbindelsen.

Ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen er der ikke behov for at holde den 21-årige slutrundedebutant i specielt kort snor på hotelgangene eller under træningen i Egypten.

- Det tidspunkt, hvor han har været mest oppe at køre, og hvor vi var nødt til at pille ham lidt ned, var, da han vandt bordtennisturneringen, siger Nikolaj Jacobsen med henvisning til den interne turnering, som holdet har fordrevet fritiden med under VM.

- Han er en god, ung dreng med benene plantet godt på jorden. Han er stille og rolig, selv om at det går, som det går lige nu, siger landstræneren.

Efter at have brilleret på en lidt billig baggrund i den indledende runde var Gidsel til en slags VM-eksamen mod det fysisk stærke og erfarne Qatar-hold torsdag aften.

Og der var hverken nervøsitet eller tilbageholdenhed at spore hos GOG'eren, som blot fortsatte takterne fra tidligere i turneringen.

Hans hurtige fødder og gennembrudsstyrke har været afgørende for, at det danske hold ved dette VM spiller hurtigere end tidligere.

- Han giver vores spil helt andre muligheder. Det er kun dejligt, at han er gået ind og har spillet så flot en turnering, som han har gjort indtil nu, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark besejrede Qatar med 32-23 og fastholdt førstepladsen i mellemrundegruppen.

/ritzau/