Landstræner Jesper Jensen mener, at kampens store betydning tyngede spillerne i sejren over Sverige.

Landstræner Jesper Jensen var en glad mand, efter at Danmark fredag aften besejrede Sverige med 24-22 ved EM i kvindehåndbold og dermed holdt liv i muligheden for at nå semifinalen.

Kønt var spillet nemlig ikke, og mellemrundekampens store betydning så ud til at tynge hans spillere.

- Det var en meget, meget uskøn kamp, og man kunne godt mærke, der var meget på spil.

- Jeg tror, at mange havde følelsen, at det ikke måtte gå galt, og det gør som regel aldrig noget godt ved spillet. Det gjorde det heller ikke denne gang, siger landstræner Jesper Jensen til TV2.

Særligt i første halvleg brændte Danmark mange åbne chancer, før målmændene Sandra Toft og Althea Reinhardt gjorde den store forskel for Danmark efter pausen.

- I første halvleg brændte vi fire-fem helt åbne chancer, virkede lidt ukoncentrerede og var en smule væk fra vores base.

- Men altså, man vinder jo altid de gode kampe. Det er også en kunst at vinde de grimme kampe, siger Jesper Jensen.

Danmarks næste kamp i mellemrunden er på søndag mod Spanien.

Derefter venter et potentielt altafgørende opgør mod Rusland.

/ritzau/