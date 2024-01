Danmark bød op til en sand håndboldfest i storsejren over Portugal på 37-27.

Men én episode stjal opmærksomheden i første halvleg, da portugiserne pludselig var en mand for meget på banen.

Det endte på helt absurd vis med en scoring, der aldrig skulle have talt.

Og derfor var Nikolaj Jacobsen da også stærkt utilfreds med beslutningen om ikke at se sekvensen igennem på video, hvor han talte med store bogstaver overfor dommerbordet.

Foto: Anna Szilagyi/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anna Szilagyi/EPA/Ritzau Scanpix

»Der er jo en grund til, at vi står og markerer, at der er otte mand på banen, og Portugal kun siger, der er syv. Så plejer der at være et eller andet galt. Jeg kan ikke forstå, at når man har videoredskabet, så er det jo så nemt at lægge en dæmper på det hele.«

»Vi bliver selvfølgelig bare frustrerede... De skal bare gå ud at tjekke det jo. Er der syv? Fint? Er der otte? Fint. Mere var der heller ikke i det, men jeg synes da, det var irriterende, de ikke så video,« lyder det fra landstræneren.

På trods af det havde han al grund til at juble, for Danmark fandt frem til et niveau, vi ikke har set under dette EM.

Især Mathias Gidsel og Simon Pytlick gjorde sig til offensivt, mens Niklas Landin lukkede af i den anden ende.

»Vi er tæt på at spille en fejlfri anden halvleg på et ekstremt højt niveau,« siger han.

Og selvom det var flyvende dansk spil til tider, holder Jacobsen igen med sammenligningen ved VM 2023.

»Så let er jeg heller ikke at stille tilfreds, men det var et stort skridt derhen. Mikkel (Hansen, red) gør det rigtig fint. Rasmus (Lauge, red.) styrer angrebsspillet godt. Og så spiller Simon (Pytlick, red) og Mathias (Gidsel, red.) på et ekstremt højt niveau i dag, og vi får mere eller mindre scoret på vores chancer på fløjene.«

»Vi har talt om, at vi havde måske ikke ladet bolden arbejde nok for os i de første kampe, men det synes jeg, vi husker i dag. Når vi kan det, bliver det svært at dække os op.«

Danmark møder i mellemrunden Norge, Slovenien, Sverige og Holland. Tirsdag går turen til Hamburg.