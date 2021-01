Nikolaj Jacobsen roser dansk mandfolkepræstation, der understreger holdets styrke som hold.

Danmark havde intet at spille for, mødte op med maveproblemer i truppen og afklapsede alligevel Kroatien med 38-26 i den sidste kamp i mellemrunden ved VM i herrehåndbold.

At Danmark mandag kunne levere sådan en opvisning under de omstændigheder, fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen, at hans tropper er et kæmpe hold.

- Vi er et kæmpe hold. Et hold med stort H, hvis man kan sige det sådan.

- Vi har arbejdet på at blive et bedre hold både på og uden for banen, end vi var ved EM, og jeg er meget stolt over den udvikling, vi har gennemgået, og jeg synes, man kan se udviklingen på spillet, siger Nikolaj Jacobsen til DR.

Han havde kun ros at uddele lige efter opgøret.

- En kæmpe buket roser til spillerne for at spille så koncentreret og fokuseret i en kamp, der var svær, fordi vi ikke havde det helt store på spil.

- Og for igen at spille rigtig god håndbold. Det er ikke nemt i sådan en kamp. Og når jeg tænker på de udfordringer, vi har lige nu med det ene og det andet, er det endnu mere imponerende.

- En kæmpe stor ros for en mandfolkepræstation, siger landstræneren til DR.

/ritzau/