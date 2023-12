Danmark led et chokerende VM-nederlag til Japan tordag aften i Herning. Et nederlag i de sidste sekunder på 26-27.

Undervejs brændte danskerne et hav af chancer - og landstræner Jesper Jensen brugte mange kræfter på at tale med dommere og officials.

Noget, han fik et gult kort for undervejs.

Du brugte meget tid på dommerne - blev det for meget?

»Vi er også nødt til at få tilskuerne med. Der blev stille derinde. Og det fik tilskuerne fint med. Jeg synes også, der var mange skøre kendelser. Når der er størrelsesforskel på holdene, er det som om, at det er laveste fællesnævner. Så må de godt skubbe fra siden. De dømte nogen sjove straffekast. Vi spiller i undertal nærmest i det første kvarter af anden halvleg.«

Jensen var langt henad vejen tilfreds med angrebsspillet - pånær, når de stod overfor den japanske keeper.

»Det er en skuffelse at tabe på hjemmebane. Jeg kan ikke statistikkerne lige nu, men jeg tænker, at de langt henad vejen vil vise, at vi spillede en ret fornuftig kamp. De er gode til at producere chancer og spiller på en måde, vi ikke er vant til. Det har vi før haft problemer med at spille imod. Vi producerer mange chancer, men brænder helt vildt mange. Det ærgrer mig. Jeg tror, vi havde vundet relativt fornuftigt, hvis vi havde scoret på dem.«

Hvorfor brænder I så mange chancer?

»Sådan er det bare i nogle kampe. Vi stod og snakkede, om vi skulle lave noget om i vores angrebsspil. Men vi producerer mange chancer. Måske skulle vi have spillet os til nogen andre chancer, men det havde nok ikke gjort den store forskel. Vi havde ret frie chancer, men hun fik overtaget på os, den japanske keeper,« siger han.

Han roser japanerne for at afgøre det på et vip, der dog på tv-billederne så ud til at være i feltet.

»Det var fedt, vi spillede os til en åben chance, som Mie scorer på. Og så løber de ned og scorer på vip. Det må man bare respektere. Havde vi selv gjort det samme, havde vi hyldet os selv. Det var sgu meget cool lavet.«

På trods af nederlaget har Danmark det hele i egne VM-hænder. Og hvis Jensen har tvivl, så viser han dem ikke.

»Vi prøvede det sidste år i Slovenien, hvor vi taber første kamp og har kniven for struben. Det har vi også nu. Vi skal vinde over Polen lørdag. Det er jeg også fortrøstningsfuld med.«

Du kan læse B.T.s karakterer fra opgøret, hvor mange af danskerne dumper.