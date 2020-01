Det danske forsvar og målmændene kom aldrig i gang mod Island, og det kostede, mener Nikolaj Jacobsen.

De danske drømme om at kunne være indehaver af både OL-, VM- og EM-titlen på samme tid led et knæk i åbningskampen ved EM-slutrunden i Sverige.

I en lige og dramatisk kamp mod Island endte Danmark med at tabe 30-31, og som cifrene antyder, var det ikke, fordi danskerne ikke kunne finde vej til netmaskerne.

Den rød-hvide offensiv fungerede glimrende i det meste af kampen, men et skidt forsvar gav Jannick Green og Niklas Landin ringe betingelser i målet.

- Vi manglede at dække bedre op. Vi kunne ikke stå kompakt nok og havde svært ved at styre (Aron) Palmarsson og (Janus) Smarason i anden halvleg især, lyder det fra landstræner Nikolaj Jacobsen til TV2.

Også playmaker Rasmus Lauge pegede efter kampen på, at defensiven var årsagen til nederlaget.

Island er kendt for at have et godt og aggressivt forsvar, og jeg synes, det er godkendt at lave 30 mål mod det, siger han til TV2.

- Men vi havde ikke styr på noget som helst i forsvaret og kunne ikke hjælpe målmændene til nogle gode redninger.

Det er nummer et og to fra gruppen, som kommer videre til mellemrunden, og Nikolaj Jacobsen ved godt, hvilken position Danmark har bragt sig selv i med åbningsnederlaget.

- Vi er under maksimalt pres nu, konstaterer han tørt.

Danmarks næste kamp er mandag mod Ungarn, som tidligere lørdag slog Rusland med et enkelt mål.

/ritzau/