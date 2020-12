EM i håndbold har blot været i gang tre dage, og nu er der kommet den første sag om brud på coronarestriktionerne.

Det skriver TV 2 Sport.

Der er tale om træneren for det russiske landshold, Ambros Martin, der lørdag aften trådte ud af den såkaldt 'røde zone'.

Den zone, spillere, trænere dommere og så videre skal befinde sig i for at forhindre coronasmitte under slutrunden.

Tv-billeder fra TV 2 Sport viser, hvordan Ambros Martin gik om på den forkerte side af afspærringen. Her havde han en samtale med generalsekretæren for det russiske håndboldforbund, Denis Bogomolov.

Problemet er, at Bogomolov befandt sig i den såkaldte 'blå zone', hvor blandt andre journalister også befinder sig og kan bevæge sig frit rundt, mens dem i den røde zone kun må være på hotellet og bestemte steder i hallen.

Desuden må folk i den 'blå zone' ikke være i direkte kontakt med dem i 'rød zone' - hvilket blandt andet betyder, at alle pressemøder er virtuelle.

Derudover sad Bogomolovs mundbind nede ved hagen, hvilket også er et brud på reglerne. De lyder nemlig, at alle skal have mundbind på, når de står og går rundt. Eneste undtagelse er, når man sidder ved sin tildelte plads.

Tv-stationen har vist billederne til Det europæiske håndboldforbund (EHF), der ser på situationen med stort alvor.

Generalsekretær i EHF Martin Hausleitner ser et tydeligt brud på den røde boble og bekræfter, at forbundet har åbnet en sag.

»Turneringsledelsen vil evaluere materialet. Og så vil det være op til vores disciplinærudvalg,« siger Martin Hausleitner til TV2 Sport.

EHF har op til turneringen givet udtryk for, at overtrædelser kan føre til hjemsendelse, men om det kommer så vidt, kan Hausleitner ikke svare på.

»Det er ikke min beslutning. Og man skal altid tage i betragtning, at der er forskellige grader af ikke at følge reglerne. I denne sag er der ingen tvivl om, der er en konflikt i forhold til restriktionerne. Men vi vil selvfølgelig gøre det klart, at det ikke var, hvad vi havde regnet med,« siger han og tilføjer, at de ikke er et sted 'hvor det er farligt' set fra et lægefagligt perspektiv.

Tv-billederne fra situationen viser desuden, hvordan en official fra EHF meget klart og tydeligt beder Ambros Martin om at gå tilbage på den anden side af barrieren.

Om det får konsekvenser for Rusland, der har vundet de to første EM-kampe mod Spanien og Tjekkiet, vil tiden vise.