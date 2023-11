Landstræner Jesper Jensen har udtaget 18 spillere til VM-slutrunden, der venter lige om hjørnet på hjemmebane i Herning.

Og her er der særligt tre ting, der springer i øjnene hos B.T.s håndboldkommentar, Johnny Wojciech Kokborg.

Landstræneren har valgt at gå væk fra sit dogme med kun at udtage 16 spillere. Han har nemlig udtaget tre keepere - og så er der et ny stjerneskud klar.

»Jesper Jensen bryder sine egne regler, kan man sige, men det giver bare god mening at tage 18 med på hjemmebane,« siger Kokborg og fortsætter:

Her er truppen til VM Målvogtere

Sandra Toft, Győri ETO KC

Althea Reinhardt, Odense Håndbold

Anna Kristensen, Team Esbjerg Stregspillere

Rikke Iversen, Team Esbjerg

Sarah Iversen, Ikast Håndbold

Kathrine Heindahl, Team Esbjerg Fløjspillere

Andrea Aagot Hansen, Odense Håndbold

Trine Østergaard, CSM Bucuresti

Emma Friis, Ikast Håndbold

Elma Halilcevic, Odense Håndbold Bagspillere

Anne Mette Hansen, Metz Handball

Kristina Jørgensen, Metz Handball

Mie Højlund, Odense Håndbold

Simone Petersen, Ikast Håndbold

Louise Vinter Burgaard, Metz Handball

Line Haugsted, Győri ETO KC

Helena Elver, Odense Håndbold

Julie Scaglione, Ikast Håndbold

»Jeg kan godt lide, han tager tre keepere med, og jeg kan endnu bedre lide, at han klart har defineret rollerne. Skulle der ske noget med Toft eller Reinhardt, står Anna Kristensen klar. Men han satser dog på det vante makkerpar i første omgang, og det er svært at hidse sig op over, at Kristensen står klar i kulissen,« lyder det videre.

Men det, der glæder håndboldkommentatoren allermest, er tilvalget af supertalentet Julie Scaglione:

»Hun er kun 19 år, men hun er en fremtidig verdensstjerne. Hun er ikke kommet bare for at være med. Jeg tror på, at hun kommer til at brænde hele Herning ned i december og få sit helt store gennembrud.«

»Det bliver helt vildt spændende at følge, når hun skal være med til at dække af for Mette Tranborgs skade. Det bliver et af Jensens 'hemmelige' våben angrebsmæssigt,« siger han.

Danmark åbner VM mod Serbien 1. december.