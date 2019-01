Mod Egypten var der lagt op til at se flere reservespillere få mere spilletid, men de blev siddende på bænken.

Landstræner Nikolaj Jacobsen vil vinde for enhver pris, og det går i øjeblikket ud over marginalspillere som Morten Olsen og Nikolaj Markussen ved håndbold-VM.

Det forklarer landstræneren selv, når han bliver bedt om at forklare, hvorfor ingen af de to kom på banen i løbet af mandagens 26-20-sejr over Egypten.

- Fordi jeg bare gerne ville vinde, siger Nikolaj Jacobsen kortfattet.

Egypten hang godt på, og så længe Danmark ikke var i stand til at trække afgørende fra, ville landstræneren ikke risikere at sætte føringen over styr.

- Jeg synes ikke rigtigt, at der var plads til det. Og da vi gik over til at spille syv mod seks, så løste de det rigtigt godt, dem som var på banen, siger Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansen fik aldrig sit spil til at fungere i første halvleg, hvor han slet ikke skød på mål ud over tre straffekast, hvoraf to blev brændt.

Set over hele kampen fik PSG-stjernen alligevel over 50 minutter på banen.

- Det er rigtigt, men jeg skulle også give Rasmus Lauge pauser, og det er det, der bliver problemet.

- Lige nu bliver Morten Olsen lidt offer for, at vi i forvejen har mange udskiftninger fra angreb til forsvar, så det er svært at få passet det ind, forklarer landstræneren.

I forsvaret er Mikkel Hansen i stand til at dække af ude på fløjen, mens Magnus Landin rykkes frem på backen.

- Mikkel skal ikke bruge så mange kræfter, som Lauge skal. Og Magnus spillede igen virkelig en fremragende kamp både defensivt og offensivt.

- Vi kunne heldigvis give Lauge nogle flere pauser, og Nikolaj Øris kom også ind og gjorde en god figur, siger Jacobsen.

Onsdag skal Danmark møde Sverige i den sidste kamp i mellemrunden, og her er Henrik Toft udset til at spille lidt mere end de syv minutter mod Egypten og 17 sekunder mod Ungarn.

- Henrik Toft fik også lov til at spille mere end de 17 sekunder. Han fik lov til at snuse lidt mere til det, så han måske kan komme lidt mere i spil.

- Og Anders Zachariassen var god, og han fik også scoret på sine chancer, siger Jacobsen.

Ud over Nikolaj Markussen og Morten Olsen kom fløjene Casper U. Mortensen og Johan Hansen heller ikke på banen mod Egypten.

