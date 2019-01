»Lige nu er jeg træt.«

Sådan lyder det lørdag aften med et grin fra Nikolaj Jacobsen, da han bliver spurgt til morgendagens VM-finale. For er spændingsniveauet højere end inden de andre kampe ved årets slutrunde?

»Jeg håber at ramme samme spændingsniveau som de andre kampe. Jeg synes, det har fungeret fint med holdet. Det skal vi prøve igen,« siger Nikolaj Jacobsen.

Det store finalebrag mod Norge spilles søndag aften klokken 17.30 i Jyske Bank Boxen. De to mandskaber har allerede mødt hinanden én gang ved årets VM, da de krydsede klinger i gruppespillets sidste kamp.

Mikkel Hansen har været skarp indtil videre. Foto: ANNEGRET HILSE

Her vandt Danmark med 30-26, og landsholdet håber selvsagt at kunne gentage sejrsbedriften.

Det var først sent fredag aften, efter Danmark selv havde spillet sig i semifinalen, at landsholdet fandt ud af, hvem de skulle møde. Det betyder dog ikke, at Nikolaj Jacobsen har brugt hele sin nat på at se video af den kommende finalemodstander.

»Ikke hele natten. Jeg havde også lidt tid i bussen, der blev brugt fornuftigt. Jeg så anden halvleg (Tyskland mod Norge, red.) på vej hjem, og så vidste vi, hvem, vi skulle møde. Så var det mere håndgribeligt derefter,« siger den danske landstræner.

Han forventer ikke meget nyt fra Norge. Men han synes, det er helt på sin plads, at finalen bliver et skandinavisk opgør.

Niklas Landin og Henrik Møllgaard. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er et stærkt mandskab. Jeg synes også, det er fortjent, det er de to mandskaber, der er i finalen. Det er de hold, der har spillet det bedste håndbold,« siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark vandt første gang, og så er det jo nærliggende at spørge, om det ikke bare er den bedrift, der skal gentages. Men helt så simpelt er det altså ikke, siger landstræneren.

»Vi skal nok forvente, vi kommer op imod nogle lidt andre ting, og at de prøver at løse tingene lidt anderledes,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen, der roser nordmændene for at stå imod Tysklands fysiske tryk i semifinalen.

Sidst Danmark og Norge krydsede klinger, fyldte en spiller som Sander Sagosen meget i optakten, men er der egentlig andre spillere end ham, som de danske tropper skal holde et vågent øje med?

Bjarte Myrhol er en af dem, Danmark skal holde øje med. Foto: ANNEGRET HILSE

»Der er ingen tvivl om, at Bjarte også bliver en udfordring. Han ligger og laver mange numre inde på stregen, man også skal have styr på. Kan vi vinde målmandsduellen igen, ser det godt ud,« siger Nikolaj Jacobsen, der selv har en af turneringens store stjerne på holdet i form af Mikkel Hansen.

Mod Frankrig brillerede han, og landstræneren lægger da heller ikke skjul på, hvor stor en rolle han har for holdet.

»Det betyder rigtig meget. Som han spiller i går, gør han mange ting lettere. Det ser lettere ud, end det er, fordi han gør, som han gør. Det er også vigtigt, Lauge holder niveau og Olsen bliver ved med at lave gode indhop,« siger Nikolaj Jacobsen.

Finalebraget mod Norge kan følges på bt.dk, hvor vi løbende opdaterer både før, under og efter det store opgør.