For kvindelandstræner Jesper Jensen er puslespillet i fuld gang.

VM-slutrunden på hjemmebane i Herning venter lige om hjørnet, og alt imens nærmer Jensen sig beslutningen om, hvem der skal med i den endelige VM-trup.

Et større puslespil har bragt antallet ned på 35 kandidater, som udgår den bruttotrup, han kan vælge sin endelig trup ud fra.

Tidligere har han holdt sig til 16 spillere i sine forgående slutrunder, men et VM på hjemmebane, der giver nemmere logistik, kan give plads til hele 19.

»Vi har ikke lagt os fast på, at det skal være 16. Det kan være, det skal være 18 eller 19, fordi det er i Danmark,« siger han til B.T.

Vejen til en VM-trup er en omstændig proces, fortæller han. For både ham og assistenttræner Lars Jørgensen.

»Det er næsten sværere at udnævne de 35. Man har jo næsten 2000 spillere at tage ud fra, selvom man selvfølgelig ikke gør det. Men de 16 er klart nemmere, fordi man tager fra 35,« siger han og fortsætter:

»Vi har en bruttoliste, og vi skriver navnene ned, og så lader vi dem ligge lidt. Er der nogen, vi har misset? Vi gennemgår jo næsten alle danske spillere, der har spillet nærmest spillet håndbold de seneste fem år. Det er selvfølgelig overdrevet, men det er et større arbejde.«

Hvem der ender som Jesper Jensen udvalgte, må tiden vise.

Indtil videre kan landsholdsspillerne vise sig frem i denne uge, hvor landsholdet er samlet for at både Kosovo over to omgange i EM-kvalifikationen.

VM i Danmark/Norge/Sverige afvikles fra 29. november til 17. december. Danmark spiller alle sine kampe i Jyske Bank Boxen i Herning.