»Hvad sagde hun om mig som min værste side!?«

Althea Reinhardt er i den anden del af røret med sit karakteristiske grin. Samtalen er faldet på det, der nærmest ikke kan undgås under håndboldslutrunderne. Det tætte venskab med Mie Højlund.

Og derfor er de begge blevet spurgt, hvad der er den bedste og værste side ved den anden.

Her var svaret fra Mie Højlund, at venindens bedste side var hendes gode humor, mens hendes værste side var, at hun ikke er god til at skjule sine følelser, hvis hun for eksempel bliver sur.

Althea Reinhardt og Mie Højlund er bedste veninder og ser hinanden som søskende. Foto: Liselotte Sabroe

Noget, der kan være godt for den gode veninde, men måske mindre godt for andre. Og det erkender Althea Reinhardt da også.

»Jeg er virkelig ikke god til at skjule følelser. Nogle gange lukker jeg det også bare ud, og jeg kan godt blive frustreret. Så bliver det ikke noget, jeg holder inde,« siger Althea Reinhardt og fortsætter:

»Jeg føler virkelig stærkt, men jeg kommer også hurtigt over det – så kan det tage fem sekunder, og så er jeg videre. På den måde kommer det også mere til udtryk, for når jeg først føler det, føler jeg virkelig meget, men så er jeg også hurtigere over det, fordi så har jeg reageret på det,« forklarer målvogteren.

Da hun skal sætte nogle ord på veninden, som hun bruger en stor del af sin tid med hjemme i Odense, tænker hun et kort øjeblik.

»Mies bedste side er, at hun bare har det her fighterinstinkt. Hun giver den bare fuld gas, og der er kun en vej, og det er mod mål,« siger hun om Mie Højlunds egenskaber på en håndboldbane.

»Hendes værste side er, at hun er rigtig hård ved sig selv. Hun er meget selvkritisk, og det synes jeg ikke altid er fair mod hende selv,« siger Althea Reinhardt.

Her er det meget naturligt for hende at prøve at muntre veninden op og støtte hende, men det er ikke altid, det bliver taget imod.

I hvert fald ikke lige med det samme.

Mie Højlund og Althea Reinhardt er bedste veninder. Foto: Liselotte Sabroe

»Nogle gange kan jeg godt sige 'god kamp', og så er hun sådan 'neej', og så er jeg sådan 'Mie, for helvede, når jeg siger, det er en god kamp, så er det en god kamp',« griner Reinhardt og tilføjer:

»Hun skal nogle gange ikke finde på undskyldninger, men bare tage imod det.«

Mie Højlund og Althea Reinhardt spiller til daglig sammen i Odense Håndbold, og de to landsholdsveninder hænger så meget ud, at folk ofte tror, de er kærester. Det er dog ikke tilfældet, har de slået fast i en story på Instagram.

»Vi kan jo lige så godt komme ud med det og bare være ærlige og sige, at vi betragter ikke kun os selv som venner. Vi betragter hinanden som søskende,« lød det grinende fra de to landsholdsspillere.