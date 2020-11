Magnus Saugstrup skifter efter denne sæson fra Aalborg Håndbold til Magdeburg i Bundesligaen.

Stregspilleren Magnus Saugstrup, der i denne uge er med i landsholdstruppen, skifter efter indeværende sæson fra Aalborg Håndbold til bundesligaklubben Magdeburg.

Det oplyser den nordjyske klub i en pressemeddelelse.

- Først og fremmest er vi selvfølgelig ærgerlige over at miste en spiller af Magnus' kaliber. Han har de senere år udviklet sig til at være en af landets bedste stregspillere, siger Aalborg direktør Jan Larsen.

- Vi er stolte over, at en af vores egne drenge har gennemgået en sådan fremgang i Aalborg Håndbold. Der er ingen tvivl om, at han har en fortsat stor karriere foran sig, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden.

Den 24-årige Saugstrup har fået sin håndboldopvækst i Aalborg Håndbold, som han kom til i de sene ungdomsår fra Nøvling IF. Siden har han opnået 234 kampe og 487 mål på Aalborgs førstehold.

Saugstrup siger, at det bliver specielt at forlade Aalborg.

- Klubben betyder noget ganske særligt for mig, og jeg har haft en fantastisk tid med mange store oplevelser. Samtidigt føler jeg, at tiden er inde for mig til nye udfordringer, og jeg glæder mig til at prøve mig af i Bundesligaen.

I første omgang er mit fokus dog fortsat 100 procent på Aalborg Håndbold, hvor jeg vil kæmpe benhårdt for at vinde mere metal til klubben og ikke mindst til de mange fantastiske fans, siger Magnus Saugstrup.

Landstræner Nikolaj Jacobsen indlemmede Saugstrup i truppen til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Schweiz og Finland i denne uge, da Flensburg-Handewitts Simon Hald er tvivlsom med en skade.

I denne sæson spiller også målmanden Jannick Green og Michael Damgaard i Magdeburg, der aktuelt ligger på sjettepladsen i Bundesligaen.

/ritzau/