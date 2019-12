Herning-Ikast har kun trænet sammen få gange efter VM, og det kunne ses lørdag, mener Sarah Iversen.

For mindre end tre uger siden blev de danske håndboldkvinders drøm om OL-deltagelse slukket, da landsholdet spillede 26-26 mod Serbien ved VM.

Lørdag stod en stribe af dem i Gråkjær Arena i Holstebro i pokalsemifinalerne ved Final 4-stævnet, og de har haft kort tid til at forberede sig sammen.

Det kunne ses på Herning-Ikasts spil, mener landsholdsspilleren Sarah Iversen trods sejren på 21-18 over TTH Holstebro.

- Det blev lidt rodet. Det er lang tid siden, vi har spillet kamp sammen, og vi har kun nået to træninger. Pludselig står man i en semifinale, så det var med nerver, misforståelser og manglende skarphed i afslutningerne.

- Men vi havde egentlig en god fornemmelse. Jeg ved godt, at TTH kom lidt op anden halvleg, men der var ikke panik i lejren, siger hun.

Iversen var et stykke fra sit topniveau i angrebet, hvor hun scorede på et af fire forsøg.

- Vi var generelt for uskarpe i vores afslutninger. Det er i høj grad også mig selv, jeg tænker på. Vi skal fandeme ikke sjuske i en semifinale. Det skal vi have pillet fuldstændig væk.

- Jeg sjuskede og virkede ukoncentreret. Så blev det lidt noget rod, og jeg besluttede mig for at bruge al min energi i forsvaret og skabe plads til dem i angrebet i stedet, siger stregspilleren.

Sarah Iversen forlod ligesom resten af det danske landshold VM i Japan med stor skuffelse. Og skuffelsen sidder stadig i kroppen og hovedet, fortæller hun.

Derfor er det rart at vende fokus mod noget andet.

- Når man har mulighed for at få en guldmedalje, så er det dét, der motiverer os allermest. Det gør det nok også for de seks Odense-spillere, der også var med, lyder det fra Herning-Ikast-profilen.

Odense og Herning-Ikast kæmper om pokalguld søndag klokken 16.

/ritzau/