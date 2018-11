Skal det betragtes som et problem at blive gravid og dernæst gå på en flere måneder lang barselsorlov, når man samtidig er højt profileret eliteidrætsudøver?

Spørger man Anne Cecilie la Cour, venstrehåndsskytten fra København Håndbold, er svaret et rungende nej.

Sidste efterår fødte hun velskabte Ellinor, og snart skal hun repræsentere Danmark ved håndbold-EM i Frankrig.

»Det er mega tilfredsstillende, og jeg er super stolt. Min historie er et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at føde og fortsætte karrieren, hvor jeg som 23-årig måtte slippe,« siger Anne Cecilie la Cour.

Anne Cecilie la Cour i aktion på håndboldbanen. Foto: Henning Bagger Vis mere Anne Cecilie la Cour i aktion på håndboldbanen. Foto: Henning Bagger

Minutterne efter hun i foråret 2017 havde været med til at kvalificere sin klub til DM-semifinalen, fortalte hun holdkammeraterne, at hun var gravid, og at det dermed var udelukket, at hun kom til at spille resten af sæsonen.

»Jeg var rystende nervøs, da jeg skulle fortælle nyheden. For hvordan ville den blive modtaget? På den ene side var jeg lykkelig over, at en stor personlig drøm om, at blive ung mor snart skulle gå i opfyldelse, men på den anden side var jeg ked af, at jeg måtte svigte holdkammeraterne i de forestående semifinalekampe,« siger Anne Cecilie la Cour.

De bange anelser blev dog lynhurtigt manet til jorden.

»Alle omkring mig ønskede stort tillykke. At klubledelsen tog min meddelelse så positivt, var en medvirkende motivationsfaktor til, at jeg allerede 10 uger efter fødslen var kampklar igen,« siger Anne Cecilie la Cour.

Anne Cecilie la Cour i aktion på håndboldbanen. Foto: Henning Bagger Vis mere Anne Cecilie la Cour i aktion på håndboldbanen. Foto: Henning Bagger

Hun har med interesse fulgt den seneste tids debat om, hvorvidt Herning-Ikast Håndbolds norske landsholdsspiller Stine Skogrand handlede korrekt, da hun først meddelte, at hun var gravid og dernæst spillede to kampe i den danske Dame Håndbold Liga.

Gravide ligahåndboldspillere I den igangværende Dame Håndbold Liga-sæson sidder disse spillere i øjeblikket udenfor på grund af graviditet: Odense Håndbold: Susan Thorsgaard

Herning-Ikast Håndbold: Stine Skogrand

Randers HK: Maria Fisker Stokholm Disse ligaspillere var gravide i 2016/2017-sæsonen: Susanne Forslund Kastrup, Team Esbjerg. Estavana Polman, Team Esbjerg. Rikke Poulsen. Viborg HK. Siri Seglem, Viborg HK. Rikke Skov, Viborg HK. Susanne Madsen, Odense Håndbold. Susan Thorsgaard, Odense Håndbold. Stine Svangaard, Odense Håndbold. Hanne Trangeled, TTH Holstebro. Michaela Ek, Ringkøbing Håndbold. Anne Cecilie la Cour, København Håndbold Disse ligaspillere var gravide i 2017/2018-sæsonen: Sabine Pedersen, FCM Håndbold. Trine Troelsen, FCM Håndbold. Linn Blohm, FCM Håndbold. Rut Jónsdóttir, Team Esbjerg.

»Lad mig understrege, at jeg ikke ønsker at gøre mig til dommer i den sag. Men når det er sagt, synes jeg, at det er en rigtig ærgerlig situation. Da jeg blev gravid, valgte jeg i begyndelsen at holde nyheden for mig selv. Ganske vist siger lægevidenskaben, at der ikke er problemer med at have fysisk aktivitet de første uger af en graviditet. Men fra det øjeblik, hvor jeg fortalte andre om, at jeg var kommet i lykkelige omstændigheder, indstillede jeg min aktivitet på håndboldbanen. Kort og godt syntes jeg ikke, at jeg skulle sætte spillerne på modstanderholdet i en situation, hvor de skulle tænke på, at de ikke kun tacklede mig, men også et lille ufødt barn. Jeg håber ikke, at Skogrands eksempel fører til almen praksis. Spillet ændrer sig altså, når man ved, at man står overfor en gravid kvinde,« siger Anne Cecilie la Cour.

Hun har det fint med, at Divisionsforeningen har nedsat et barselsudvalg.

»Det er en rigtig god idé. For en kvinde er det en naturlig del af livet at gennemgå en graviditet og blive mor. I udvalget kan de problemstillinger, som klubberne udsættes for i barselsperioder, blive diskuteret. I dansk håndbold er man fremover nødt til at udtænke fornuftige løsninger i stedet for at tænke, at graviditeter helst ikke skal ske. Hvis man ikke er klar til det, er den eneste løsning, at man i dansk håndbold kun kan beskæftige sig med herrerne, og det kommer næppe til at ske,« siger Anne Cecilie la Cour.

Kvindernes håndbold-EM Det danske kvindelandshold i håndbold deltager fra 30. november til 16. december ved EM, hvor man i det indledende gruppespil møder Sverige, Polen og Serbien.

EM-slutrunden afvikles i Frankrig, og det danske landshold har i turneringens indledende fase fast base i byen Nantes.

Danmarks EM-trup: Sandra Toft og Althea Reinhardt (målvogtere). Stine Bodholt, Kathrine Heindahl og Sarah Iversen (stregspillere). Trine Østergaard, Lærke Nolsøe, Mathilde Hylleberg og Fie Woller (fløjspillere). Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen, Nadia Offendal, Mie Højlund, Mette Tranborg, Lotte Grigel og Anne Cecilie la Cour (bagspillere)

Hun ser frem til sit slutrunde-comeback.

»Sidst, jeg var med, var ved EM '16 i Sverige. Vi tabte bronzekampen mod Frankrig, og for mig blev det en lidt turbulent oplevelse med tre scoringer og direkte rødt kort for at rive en spiller ned på fløjen. Jeg følte, at der var angrebsfejl, men efter at have genset situationen må jeg erkende, at det ikke var tilfældet,« husker Anne Cecilie la Cour.

Hun har af landstræner Klavs Bruun Jørgensen fået forklaret, at hun ved det kommende EM skal udfylde rollen som backup-spiller for Mette Tranborg.

»Det vil sige, at jeg skal fyre den af på banen, når hun trænger til en pause. Det passer mig udmærket at skulle udfylde en specialdesignet rolle,« siger Anne Cecilie la Cour.

Anne Cecilie la Cour er udtaget til december måneds EM-slutrunde. Sidst hun spillede på landsholdet var ved EM 2016, hvor hun her modtager instrukser af landstræner Klavs Bruun Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Cecilie la Cour er udtaget til december måneds EM-slutrunde. Sidst hun spillede på landsholdet var ved EM 2016, hvor hun her modtager instrukser af landstræner Klavs Bruun Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe

Undervejs i slutrunden får hun besøg af sin kæreste og et år gamle Ellinor.

»Jeg kommer helt sikkert til at savne dem absurd meget. Ved VM i Brasilien for nogle år siden havde en af mine tidligere holdkammerater i København Håndbold (Louise Svalastog, red.) sit barn med. Men den mulighed har jeg fravalgt, da Ellinor elsker den rolige hverdag hjemme i Danmark. Så set i et pasningsmæssigt perspektiv har jeg sammen med min familie besluttet, at det er nemmere at tage mig ud af ligningen nogle uger, end at alle rejser med til slutrunden. Kampene i Frankrig spilles sent, og det vil hverken for min kæreste eller datter være særligt spændende at opholde sig på et hotelværelse i fremmede omgivelser bare for at vente på, at jeg i kort tid kan besøge dem,« siger Anne Cecilie la Cour.

Hun er overbevist om, at fødslen har været med til at gøre hende til en bedre håndboldspiller.

»Personligt har jeg fået et nyt 'Nummer 1-fokus'. Hvor det før i tiden var håndbold, er der pludselig noget andet, der spiller ind. Mentalt er jeg blevet mere stabil og rolig. Nogle vil sikkert mene, at jeg er blevet lidt mere voksen,« griner Anne Cecilie la Cour.