Kathrine Heindahl skifter til CSKA Moskva fra næste sæson, når hun forlader Odense i den danske liga.

Kvindelandsholdets Kathrine Heindahl skal i næste sæson spille for CSKA Moskva i russisk håndbold.

Det skriver stregspilleren fra Odense Håndbold mandag på sin profil på det sociale medie Instagram.

'En drøm om at spille og bo i udlandet bliver til virkelighed.'

'Niver mig selv i armen og er pissestolt,' fortæller Kathrine Heindahl.

Kathrine Heindahl er også en del af det danske landshold. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Kathrine Heindahl er også en del af det danske landshold. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Stregspilleren er blot en enkelt i en lang række af profiler, der efter sæsonen forlader Odense Håndbold.

Stine Jørgensen, Trine Østergaard, Ingvild Bakkerud, Nathalie Hagman, Suzanne Bækhøj og Anne Mette Pedersen forlader også den fynske klub til sommer.

'De næste fem måneder vil jeg gøre alt for at slutte min tid i Odense Håndbold af med et brag og kæmpe for at indfri de mål og drømme, vi har sammen,' lyder det fra Heindahl.

Odense indtager en øjeblikkelig fjerdeplads i den bedste danske håndboldrække. Heindahls kommende klub er for tiden nummer tre i den russiske liga.

/ritzau/