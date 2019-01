Håndbold-VM står for døren. I aften skydes turneringen i gang med et brag i en udsolgt Royal Arena, når Danmark løber på banen til premieren mod Chile.

Men inden den står på løbeskud, tre-to-en-opstillinger og forsvar-angrebsudskiftninger, har B.T. bedt Nikolaj Jacobsen drenge om at lege spåkoner for en stund.

NIKLAS LANDIN

Hvem bliver VM-topscorer? En straffeskytte! Og jeg tror ikke, det bliver en dansker, for vi har så utrolig mange, der gerne vil skyde de straffekast. Jeg satser på Uwe Gensheimer, fordi han er ubestridt førstevalg som straffeskytte for Tyskland.«

Hvem bliver VM's stjerneskud? »Aleix Gomez - højrefløjen fra Spanien. En lille, hurtig og finurlig fætter, der til daglig spiller for Barcelona. Og han er ved at slå Viktor Tomas af som førstevalg på landsholdet.«

Hvem bliver VM's 'MVP'? »Det bliver vores alle sammens Mikkel (Hansen, red.). Han er eminent, og han bliver helt fantastisk vigtig for Danmark.«

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Af de store nationer tror jeg umiddelbart, at Kroatien kommer til at underpræstere - på baggrund af de mange skader, som de har fået op til slutrunden.«

Hvem vinder VM? »Det gør Danmark selvfølgelig. Vi vil det virkelig gerne, og vi har holdet til det. Og så har vi hjemmebanepublikummet i ryggen. Det kan godt ende med at gå op i en højere enhed.«

HENRIK MØLLGAARD

Hvem bliver VM-topscorer? »Det kunne godt ende med at blive Sander Sagosen fra Norge. En fantastisk dygtig spiller, der er med i næsten alt, hvad Norge foretager sig. Han har en fysik og en vilje af en anden verden.«

Hvem bliver VM's stjerneskud? »Måske Nikolaj Øris. De fleste danskere kender godt manden med det smukke lange skæg, men uden for landets grænser er han ikke så kendt. Jeg tror, at mange bliver overrasket over hans vanvittige venstre arm.«

Hvem bliver VM's 'MVP'? »Jeg håber, at det bliver én af vores drenge. Det kunne godt blive Mikkel Hansen - det satser jeg på.«

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Jeg håber, det bliver Sverige. Det ville være rart, hvis de kollapsede - men jeg tror desværre ikke rigtig på det. Lad os sige Kroatien i stedet - de ser lidt porøse ud.«

Hvem vinder VM? »Danmark! Vi er på hjemmebane, og vi et holdet til at blive verdensmestre.«

MAGNUS LANDIN

Hvem bliver VM-topscorer? »Norske Kristian Bjørnsen, der er en fremragende højrefløj. Han kommer til at spille meget, er fremragende i kontraspillet, og han kaster også straffekast. «

Hvem bliver VM's stjerneskud? »Jeg glæder mig til at se min holdkammerat fra Kiel - Nikola Bilyk. Han er blevet anfører for Østrig, og han har et fremragende skud, samtidig med at han er meget fintestærk. Og så kan han også dække op.«

Hvem bliver VM's 'MVP'? »Mikkel Hansen. Han har en kæmpe betydning for os. Det meste af vores angrebsspil er sat op til ham. Han er bare en fremragende håndboldspiller - mere er der ikke at sige.«

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Uff...det ved jeg virkelig ikke. Må jeg sige pas?«

Hvem vinder VM? »Det gør Danmark. Vi er et stærkt hold, og vi har fede hjemmebaner både i Herning og i København.«

LASSE SVAN HANSEN

Hvem bliver VM-topscorer? »Tyske Uwe Gensheimer på hjemmebane ville være et godt bud. Eller Kristian Bjørnsen fra Norge, der er i en let pulje og kommer til at vinde nogle storsejre. Det bliver i hvert fald en fløjspiller.«

Hvem bliver VM's stjerneskud? »Han er jo ikke decideret ukendt, men jeg tror på, at en mand som Markussen (Nikolaj, red.) kunne gå hen og spille en rigtig stor turnering. Vi har alle set eksempler på hans evner i overtalsspillet, og det bliver rigtig vigtigt for os.«

Hvem bliver VM's 'MVP'? »Jeg håber virkelig meget på, at det bliver Mikkel (Hansen, red.). Eller Niklas (Landin, red.). Hvis de præsterer på deres topniveau, er der ingen tvivl om, at vi har en rigtig god chance for at vinde turneringen.«

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Måske Tyskland. Det skal blive spændende at se, om de har fået rettet op på den ballade og uro, der var under EM. Det er den samme landstræner, og der er stadig nogle kurrer på tråden. Så Tyskland er et bud på en skuffelse.«

Hvem vinder VM? »Det gør vi. Enten Niklas eller Mikkel bliver MVP, og så får vi tempoet tilbage i vores spil. Vi kommer til at lave rigtig mange mål, og vi kommer til at have et solidt forsvar. Og så er vi på hjemmebane.«

CASPER U. MORTENSEN

Hvem bliver VM-topscorer? Uwe Gensheimer. Han tager straffe, og han er også på hjemmebane. Han laver altid mange mål for Tyskland, og han spiller mere eller mindre fuld tid hver eneste gang.«



Hvem bliver VM's stjerneskud? Dika Mem fra Frankrig. Jeg spiller med ham til daglig i Barcelona, og jeg tror, at han bliver verdens bedste spiller en dag. Han har alle forudsætninger. Han er kun 21 år og er allerede slået igennem hos Barcelona og hos Frankrig.«



Hvem bliver VM's 'MVP'? Lad os bare sige Mikkel Hansen. Det er det mest oplagte at sige. Han er virkelig vigtig for os. Og vi så, hvad der skete ved OL. Der var Mikkel på toppen, og så vandt vi hele baduljen.«



Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Bob bob...Argentina! Der er ikke store forventninger til dem, men de spiller som regel ret godt. I år mangler de dog Diego Simonet, som betyder ekstremt meget for dem. Det afsavn bliver dyrt for dem.«



Hvem vinder VM? Det er virkelig fesent ikke at sige Danmark. Men der er flere i spil. Mit svar bliver, at det bliver enten Frankrig, Tyskland eller os.«

NIKOLAJ MARKUSSEN

Hvem bliver VM-topscorer? »Det ville være fint for Danmark, hvis Mikkel Hansen bliver turneringens topscorer. Lad os pege på ham.«

Hvem bliver VM's stjerneskud? »Jeg synes faktisk, at Nikolaj Øris er i spil her. Nu ser jeg ham til daglig, og jeg tror, at han kommer til at spille en flot slutrunde - og mange ude i verden bliver overrasket.«

Hvem bliver VM's 'MVP'? »Mikkel Hansen. Han bliver den, der skal lave det sidste mål for os, når det hele skal afgøres.«

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Jeg må indrømme, at jeg simpelthen ikke har set nok til de andre lande til, at jeg kan give et kvalificeret bud. Meget afhænger jo også af skader og så videre.«

Hvem vinder VM? »Jeg håber virkelig, at det er os, der står øverst til sidst. Vi er på hjemmebane, og vi vil det fandme så meget.«

JANNICK GREEN

Hvem bliver VM-topscorer? »Gudjon Valur Sigurdsson fra Island. Han er bare et fænomen, som man skal have den største respekt for. (NB. Gudjon Valur Sigurdsson er efterfølgende blevet skadet og misser VM, red.)

Hvem bliver VM's stjerneskud? »Vi kender ham i Danmark, men jeg tror, at resten af verden får øjnene op for islandske Omar IngI Magnusson, der spiller højreback i Aalborg. Han kunne godt få et internationalt gennembrud. Ham er jeg imponeret over.«

Hvem bliver VM's 'MVP'? »Tænke tænke...det er simpelthen for svært at pege på en enkelt, så det bliver et pas.«

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? »Hmmm...Norge. De kæmper lidt med nogle skader. De har et rigtig, rigtig godt hold, men de har været hårdt ramt af skader på det seneste.«

Hvem vinder VM? »Det vil jeg gerne vente med at svare på, til vi har spillet et par kampe. Vi håber alle på Danmark, men lad os lige vente et par kampe.«

MORTEN OLSEN

Hvem bliver VM-topscorer? »Hvis jeg skulle spille 100 kroner, så ville jeg spille dem på Mikkel (Hansen, red.). Helt sikkert. Han kunne også godt ende med at tage straffekast, og forhåbentligt skal Danmark spille mange kampe ved VM.«

Hvem bliver VM's stjerneskud? Puuuhaa...måske Nikolaj Øris. Hvis han spiller. som han gjorde i den første testkamp mod Ungarn, kunne han godt blive stjerneskuddet.

Hvem bliver VM's 'MVP'? Jeg holder mig i det danske - Mikkel (Hansen, red.) eller Lauge (red.) kunne sagtens ende som MVP. Nej, vent...Sander Sagosen for Norge. Ham tager vi.

Hvilken nation bliver VM's skuffelse? Der peger jeg på de regerende europamestre fra Spanien. Dem tror jeg ikke så meget på i år.

Hvem vinder VM? »Det gør vi da!«