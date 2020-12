»Jeg husker det helst ikke.«

Sandra Toft griner, da ordene falder. Men alvoren er tydelig, når hun taler om en af de helt store nedture, hun sammen med landsholdet oplevede for to år siden.

Det skal vi nok vende tilbage til, for hvorfor er det overhovedet relevant at tale om noget, der skete i 2018?

Det er det, fordi Danmark skal møde netop Rusland, der dengang sendte landsholdet helt i knæ.

Det var selvfølgelig et hak i selvtilliden dengang Mie Højlund, landsholdsspiller

Tirsdag kan danskerne så tage hævn med en sejr, der sender Jesper Jensens mandskab i semifinalen ved årets EM.

»Det er noget af et bjerg, vi skal bestige for at komme i semifinalen, så det bliver ikke nemt. Rusland er jo et klassemandskab, men vi tror på, det kan lade sig gøre, og synes også selv, vi har spillet god håndbold. Jeg håber, det bliver en god håndboldkamp – og vi vinder,« siger Sandra Toft med et stort overskud.

Danmark har spillet en god slutrunde indtil videre, hvor det blot er blevet til et enkelt nederlag til Frankrig.

Der er sket meget under Jesper Jensen, landsholdet er inde i en god rytme, og samtidig mangler Rusland et par profiler.

Så er det i virkeligheden nu, de danske stjerner har den mest gyldne chance længe for at sende de russiske kæmper helt ud i mørket?

»Det er det vel, men jeg synes, at når nogen af deres store profiler går ud, tager andre over. Rigtig mange har gjort det rigtig godt for Rusland. Jeg tror, det bliver en svær kamp uanset, men jeg føler også, vi står stærkt og stærkere end de sidste par år og med god selvtillid. Det er en kamp, der kan falde til begge sider,« siger Mie Højlund.

Og så spoler vi tiden tilbage til 10. december år 2018, hvor Danmark spillede EM i Frankrig mod russerne.

En kamp, hvor landsholdet stod alt andet end stærkt, og det endte grimt.

I en sådan grad, at det var en flok næsten grædefærdige spillere, der mødte pressen efter kampen efter en lussing på 21-32.

»Jeg husker helst ikke den kamp. Det var en meget lidt sjov kamp at spille, og vi havde egentlig ikke en chance fra startfløjt. De satte os fuldstændig til vægs, så den husker jeg helst ikke,« siger Sandra Toft og fortsætter:

»Jeg var totalt fortabt og skudt til vægs uden selvtillid. Det var ikke nogen sjov følelse,« siger målvogteren.

Heller ikke Mie Højlund husker kampen med jubel. Tværtimod. Ligesom sin landsholdskollega har hun egentlig også bare lyst til at parkere den i glemmekassen.

»Den er fortrængt. Det er aldrig sjovt at få en røvfuld og blive slået så stort. Det var en kamp, hvor intet lykkedes for os, så det var selvfølgelig et hak i selvtilliden dengang. Jeg synes, vi er nået milevidt fra, hvor vi var dengang, og synes slet ikke, vi står i samme situation,« siger Mie Højlund.

Men hvor står landsholdet så, og hvad er der sket særligt de sidste par år, hvor det efter et hårdt EM i Frankrig i 2018 året efter blev til et VM i Japan, der på trods af den mislykkede OL-kvalifikation stadig bød på højdepunkter som sejrene over Frankrig og Holland?

»De seneste to år har vi brugt meget tid på at italesætte og sætte krav til hinanden. Vi har brugt meget tid på det udtryk, vi gerne vil frem med på banen. Vi skal ikke tabe på intensitet og attitude og vildskab. Det har vi tabt kampe på før, hvor modsatte hold bare har kyst os. Der har vi rykket os rigtig meget, synes jeg,« siger Sandra Toft.

At holdet har rykket sig, føler Mie Højlund også. Der er kommet tro og ro på tingene, styr på konceptet, og der er ikke så mange spilsystemer at forholde sig til.

Tirsdag kan de så skrive et stort kapitel i den danske håndboldhistorie, hvis det bliver til sejr over russerne.

»Det ville betyde alt – både fordi vi kan nå den semifinale, vi har snakket rigtig længe om. Vi vidste, det ville blive en hård vej, men at nå den ville betyde sindssygt meget for holdet. Og så forstærker det vores tro på, at det, vi kæmper hårdt med hver eneste dag, også virker mod de allerbedste hold,« siger Mie Højlund.

Samme holdning deler Sandra Toft, der slår fast, at det ville betyde alt, uanset hvilket hold de mødte.

»Det ville være en kæmpe oprejsning med tanke på, hvad der skete sidste år. Og hvis det så ligefrem er russerne, vi slår ud, er det et selvtillidsboost af de helt store,« siger Sandra Toft.

Skulle det glippe mod russerne, står landsholdet stadig tilbage med en slutrunde, der har budt på sejre over Slovenien, Montenegro, Sverige og VM-sølvvinderne fra Spanien. På papiret en godkendt slutrunde, men det er nok ikke helt den følelse, der vil fylde i Sandra Toft, hvis det ikke lykkes at booke billet til semifinalen.

»Jeg er den forkerte, du spørger. På en eller anden måde er det nok rigtigt, men jeg vil stadig ærgre mig gul og grøn, hvis det ikke lykkes,« siger Sandra Toft.

Samme holdning deler Mie Højlund. Der skal en sejr over Rusland til, før hun vil stemple årets EM som en succes.

»Jeg tror, den sidste sejr skal til. Rigtig mange ville gå rigtig skuffede fra slutrunden, også selv om det ikke er nogen skam at tabe til to rigtig gode nationer og hold. Det ville bare være super ærgerligt ikke at tage det sidste skridt,« siger Mie Højlund.