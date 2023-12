Det er første gang, hun er med til en slutrunde.

Men Julie Scaglione har allerede hørt rygter om, hvordan det går til, når landsholdet fester.

Og hun er selv klar på at give den en over nakken søndag aften.

»Jeg tror, jeg skal have en øl eller ti. Vi skal hygge os mega meget,« siger den 19-årige slutrundedebutant med et stort smil.

For feste, det skal de, efter VM-bronzemedaljen kom i hus søndag med sejren på 28-27 over Sverige.

»Det er vildt. Det er virkelig fedt. Det har været et hårdt døgn for mange af os. At vi kommer igennem og får en medalje med hjem.... De sidste 48 timer har været virkelig hektiske, der har været grædt meget, masser af møder, der har været lidt af det hele. Vi står i dag med en medalje, og det er det vigtigste,« fortæller Julie Scaglione med henvisning til det skuffende semifinalenederlag til Norge.

Om det ligefrem bliver til en døgner, ved hun ikke helt endnu.

»Jeg har jo også skole, der skal passes stadigvæk. Jeg er lidt bagud og skal have indhentet noget. Vi må se, hvad det ender med. Jeg har hørt, de gamle er vilde til at feste, så vi må se, om jeg kan følge med,« griner hun.

De danske stjerner jublede, da kampen sluttede. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og at de 'gamle' kan det, giver Rikke Iversen hende ret i.

»Vi er gode til det, når vi får lov,« smiler hun og peger på Anne Mette Hansen, da hun bliver spurgt, hvem der er den største festabe.

»Hvis hun kan nå at lade være at gå kold før 12, kan hun holde rigtig længe. Er du sunshine, hende der er født til at feste,« siger Rikke Iversen, der dog også uden at tøve siger, hun også kan 'tage en solid en', og at hun og Anne Mette Hansen oftest er de sidste, der går i seng.

Efter kampen står den på mad, inden landsholdet for alvor slipper tøjlerne, fortæller hun

»Der er noget fælles tapas med påhæng på hotellet. Og så skal vi drikke os i hegnet og feste og danse til den lyse morgen,« lyder det fra Rikke Iversen.