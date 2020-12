Han stoppede som træner for landsholdet i januar efter et skuffende VM.

Men Klavs Bruun Jørgensen er stadig med holdet – på en måde.

For det er ham, der sidder i studiet hos TV 2 Sport som ekspert, hvor han vurderer og kommenterer på den danske indsats.

At det er deres gamle landstræner, der skal sidde og sige sin mening på tv, er dog ikke noget, der rører de danske landsholdsstjerner.

Klavs Bruun Jørgensen var dansk landstræner fra 2015 til januar 2020. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Klavs Bruun Jørgensen var dansk landstræner fra 2015 til januar 2020. Foto: FRANCK ROBICHON

»Når jeg selv har været i studiet, har han ikke sagt så meget. Men jeg har et fint forhold til Klavs, og han har jo noget insiderviden, og jeg går også ud fra, han har vores ryg. Han siger jo også, hvad han mener, og det synes jeg er helt fair, når man er ekspert,« siger Anne Mette Hansen, der var udtaget til fire slutrunder under den tidligere landstræner.

Det var tilbage i januar, Klavs Bruun Jørgensen stoppede efter VM i Japan i december 2019.

Danmark sluttede på en niendeplads – det dårligste resultat ved en VM-slutrunde i 16 år, hvor følelserne hos alle på holdet også fik frit løb – blandt andet i DR-dokumentaren 'Et landshold i knæ' – efter den store nedtur.

I juni 2020 blev Klavs Bruun Jørgensen så ekspert hos TV 2 Sport, og det kan bidrage med ekstra viden, vurderer Anne Mette Hansen.

I dag er det Jesper Jensen, der er landstræner for Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere I dag er det Jesper Jensen, der er landstræner for Danmark. Foto: Henning Bagger

»Han ved jo, hvordan tingene fungerer, og hvordan han selv havde sat det op. Det er jo erfaringer, han kan komme ind med. Det er jo også altid interessant, når man får nogen med indefra, som lige har været der,« siger den danske landsholdsstjerne, der til dagligt spiller i Györ og nu har Jesper Jensen som landstræner.

Og samme melding kommer fra Mette Tranborg, der var med ved EM i 2016, VM i 2017 og EM i 2018 under Klavs Bruun Jørgensen.

»Jeg synes, det er helt fint. Han har mange ting at byde ind med håndboldfagligt, så på den måde synes jeg, det er fint, han sidder der. Jeg har ingen problemer med det overhovedet,« siger den 24-årige Team Esbjerg-spiller.

»Det kan være, det giver noget ekstra, at han kender spillerne og ved, hvordan vi har spillet og spiller, så jeg tænker da, han måske kan komme med nogle andre ting, end andre udefra ville gøre,« siger Tranborg.

Inden Klavs Bruun Jørgensen sagde ja til opgaven, som han selv kalder 'speciel', tænkte han da også over det.

»Jeg er vant til at analysere og bedømme spillerne som træner, så du kan sige, jeg er vant til det. Jeg synes ikke, der er den store forskel på det, så længe jeg selvfølgelig holder mig objektiv, og det er jeg sikker på, at jeg gør,« har han tidligere fortalt til B.T.

Klavs Bruun Jørgensen er ekspert i TV 2-studiet sammen med Lærke Møller, og da den konstellation kom frem, fortalte John Jæger, der er chefredaktør på TV 2 Sport, at han jo tidligere har haft Jan Pytlick som ekspert, og at han ikke havde de store betænkeligheder ved at sætte Klavs Bruun Jørgensen i ekspert-stolen.

»Sjovt nok sagde Klavs Bruun Jørgensen som noget af det første, da han blev hyret af mig, at han var stor fan af Jesper Jensen. Så jeg er ikke bange for, at han vil save ham midt over,« sagde John Jæger og tilføjede, at den tidligere landstræner netop havde gode forudsætninger for at 'vide, hvad han taler om', når han lige har stået midt i det.