Danmark måtte slide og slæbe mod Serbien, som provokerede det danske mandskab med lange angreb.

Det lignede længe en skuffelse af de fæle, da Danmark fredag aften åbnede VM i håndbold på hjemmebane mod Serbien.

De danske kvinder var bagud langt ind i kampen, og først med seks minutter igen scorede Kristina Jørgensen til den første rødhvide føring.

Danmark vandt 25-21 efter en godkendt slutspurt, men de danske spillere lagde sig fladt ned efter opgøret. Den overordnede indsats var ikke god nok.

- Der var mange nerver på, og det var lidt shaky. Det var ikke kønt, siger Althea Reinhardt, som startede på mål.

- Det var nervøst, men det var også en speciel kamp. Det var overvældende, og vi ville gerne præstere. Men tit er åbningskampe bare uskønne, siger hun.

Sarah Iversen, som er en af de mest rutinerede, stemmer i.

- Hold da kæft, en start. Det var godt nok ikke kønt. Der var mange flere nerver, end vi lige havde regnet med, siger hun.

Serbien spillede med enorm tålmodighed i angrebet og frustrerede på den måde danskerne.

Særligt stortalentet Jovana Jovovic traf alle de rigtige beslutninger i første halvleg og var en enorm hovedpine for danskerne.

- Vi stod i forsvaret i et minut eller halvandet, og så fik vi afsluttet alt for hurtigt, når vi først kom op i angrebet. Det blev alt for ivrigt, fordi vi så gerne ville, siger Sarah Iversen.

En stor del af fokus havde inden premieren været på oplevelsen i Boxen i Herning, hvor der var stoppet næsten 12.500 tilskuere ind.

Det var vigtigt ikke at lade nerverne diktere. Men det kom de til alligevel.

- Nogle gange kan man godt ville det lidt for meget. Det kan ende med en overplacering af en aflevering, et lidt for yderligt skud, eller også bakker man lidt for tidligt op i forsvaret, siger Sarah Iversen.

Ved pausen var Danmark nede med 10-12, men der var ingen skideballer i luften fra landstræner Jesper Jensen.

- Han sagde: "Slap nu af". Det nyttede ikke at blive sur. Så ville vi bare blive endnu mere nervøse.

Danmark kan nu se frem til en på papiret endnu lettere kamp mod Chile søndag. Inden da ved Sandra Toft, hvad tiden skal bruges på.

- Vi har nok fået en masse video at se på, for der er i hvert fald noget at rette på, siger hun.

