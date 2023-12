Et par af dem kunne ikke lade være at følge med.

For fem timer inden Danmark gik på banen mod Polen, spillede Rumænien i Boxen.

»Trine Østergaard og jeg så den hele,« sagde Sandra Toft efter kampen med et stort smil.

For en rumænsk sejr over Japan ville betyde, at Danmark med en sejr over Polen kunne spille sig i kvartfinalen ved VM.

Det skete som bekendt, og den danske målvogter lagde ikke skjul på, at de to landsholdsstjerner var nervøse, da de så kampen.

»Det var ikke så sjovt. Vi var glade for, Rumænien vandt til sidst, men hver gang de kun lige var foran med en enkelt, steg pulsen på vores værelse, det er helt sikkert,« grinte hun efter den danske sejr på 32-22 over polakkerne.

Hun ville ikke bruge det som et direkte argument for danskernes gode præstation men medgav, at det da var et plus.

»Hvis der er noget, vi har rutine i, er det at være lidt under pres i forhold til præstationer. Om de havde vundet eller tabt, havde vi spillet på samme måde, tror jeg. Men det var da rart. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde andet,« sagde Sandra Toft.

Sandra Toft og Danmark er videre til kvartfinalerne.

Hun var forståeligt nok jublende glad. Noget af en kontrast til for blot 48 timer siden, hvor hun og holdet havde tabt til Japan og dermed fået kniven en smule for struben inden de sidste to kampe.

»Vi skulle lige dumme os og sætte lidt pres på. Det var selvfølgelig dumt, det vi gjorde mod Japan, men nu står vi i kvartfinalen alligevel, og det er det vigtigste,« sagde målvogteren.

Lørdagens sejr kom i hus foran 10.398 tilskuere i Jyske Bank Boxen, der så et dansk hold, der førte nærmest fra start til slut.

Og Sandra Toft var heller ikke i tvivl, da hun skulle sætte ord på, hvorfor Jesper Jensens mandskab kørte den så sikkert hjem.

»Vi er et bedre hold. Det, synes jeg, var rimelig tydeligt. Polakkerne knækkede ret meget i anden halvleg. Vi har bedre fysik, større bredde, deres store stjerne Kobylinska blev meget træt. Det var meget klart og tydeligt,« sagde Toft og fortsatte:

»Jeg føler allerede ret tidligt – allerede i første halvleg – at denne her kommer vi til at hive stille og roligt hjem. Så er det klart, jo mere vi kom foran, jo klarere blev det. Allerede i første halvleg gav det en indikator, den taber vi ikke.«

Selvom danskerne er videre til kvartfinalen, venter der stadig en vigtig kamp mod Tyskland mandag aften som afslutning på mellemrunden.

Vinderen af den kamp sætter sig nemlig på førstepladsen i gruppen, hvilket selvsagt er en fordel, da det kan give mere overkommelige modstandere i kvartfinalen.