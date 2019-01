Det danske landshold ankom torsdag til Hamborg, hvor de i morgen skal møde Frankrig i kampen om en VM-finaleplads.

»Det er rart at se en anden buffet. Den i Herning var ikke dårlig, men det er rart med lidt forandring,« sådan sagde Rasmus Lauge i torsdagens mixed zone til TV2.

Lejrkulleren er så småt ved at indfinde sig hos det danske landshold. Derfor gjorde det ifølge Danmarks sidste, sikre skanse ikke spor, at holdet nu er ankommet til Hamborg.

Her var det torsdag blevet tid til en let træning, inden landsholdet i morgen skal spille den vitale semifinale om en plads i den VM-finale de danske håndboldherrer aldrig har vundet.

Niklas Landin ved torsdagens træning i Hamborg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niklas Landin ved torsdagens træning i Hamborg. Foto: Liselotte Sabroe

Også Rasmus Lauge synes, at turen sydpå gik godt. Han vidste godt, at det var præmissen, nu Danmark og Tyskland deler VM-værtskabet.

»Jeg ved ikke, om jeg er glad for, at vi ikke møder Tyskland. For Frankrig er også et godt mandskab. Så selvom publikum ikke er mod os, så er Frankrig også en svær modstander,« sagde han til TV2.

Han fortalte også, at Danmark ikke kommer til at kunne dæmme op for alle dele af Frankrigs spil, men i stedet må fokusere på få ting i stedet.

Genlæs alt, hvad Rasmus Lauge og Niklas Landin sagde i livebloggen nedenfor.