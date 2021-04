Landsholdsspillerne Mie Højlund og Althea Reinhardt kunne lørdag dele en stor nyhed.

Sammen har de lanceret projektet 'Mithea' – en blog, der handler om deres vandreture og friluftsliv ved siden af håndbolden.

»Vi har startet et projekt, hvor vi gerne vil dele ud af det og få folk med ud at gå og virkelig nyde den danske natur og de små ting. Det er så nemt tilgængeligt i Danmark at komme ud i naturen. Det vil vi gerne vise folk og inspirere dem til, de bare skal komme ud og nyde naturen. Det er mega spændende,« siger Althea Reinhardt til B.T.

Det var en helt særlig episode, der startede eventyret. Noget, landsholdsspillerne også beskriver i det første indlæg, de har delt på den nye blog. Tiden skal skrues tilbage til 1. maj 2019.

'Skuffelsen lyste ud af øjnene, og tårerne trillede stille ned ad kinderne, det var bestemt ikke det resultat, vi havde regnet med. Jeg kan huske, at jeg kigger tomt op på halvuret, som viser 23-17, vi havde lige tabt semifinalekampen mod Herning-Ikast, og dermed missede vi finalen,' skriver Althea Reinhardt om den sæson, der bare ikke sluttede, som hun og Odense håbede på:

'Alt efter sådan en kamp er bare en tom følelse, og jeg kan ikke huske busturen hjem. Til gengæld husker jeg klart og tydeligt, da Mie og jeg lægger os i sengen klokken 2 om natten og begynder at snakke, fordi vi ikke kan sove. Det er netop på denne dag, hvor skuffelsen er enorm, og tristheden overskygger alt, at vi kommer på en idé, som senere har skabt os mange glæder.'

Den idé var vandreture. Det har de selv fortalt tidligere i et interview med B.T., hvor de forklarede, at de klokken fem om morgenen besluttede sig for at tage afsted.

Klokken 10 stod de i en butik og købte det sidste udstyr, inden de hoppede i en bil, tog til Sverige og vandrede tre dage.

Mie Højlund og Althea Reinhardt spiller sammen i både klub og på landsholdet, samtidig med de er bedste veninder udenfor håndboldbanen.

Den første tur, der siden er blevet til mange, og ideen om at dele mere ud af det har de faktisk brygget på længe.

»Jeg tror, vi har gået et års tid og snakket om det, for vi har altid fået mega fed respons på vores vandreture. Folk har godt kunnet lide at følge med. Vi har snakket om det et stykke tid. Vi vil gerne inspirere folk til at komme ud,« siger Althea Reinhardt og uddyber, at det også handler om at hjælpe folk.

»Vi synes selv, specielt fordi vi selv er grønne, at det kan være svært. Hvad skal man gøre, hvordan arrangerer man turene. Vi tænker 'gad vide, hvor mange der ville turde springe ud i det, hvis det var lidt mere tilgængeligt'. Det er egentlig det, der gjorde det. Vi har selv fået meget glæde af det og vil gerne dele ud af det,« fortæller landsholdsmålmanden.

Hun kæmper for tiden med en skade i ryggen, der har holdt hende væk fra håndboldmålet de seneste måneder på nær i korte glimt.

Kombineret med at der har været af sygdom i hendes nærmeste familie, og at resultaterne ikke har flasket sig for Odense, har hun haft en svær start på 2021, hvilket du kan læse mere om her.

Derfor jubler hun over at kunne bruge tid på det nye projekt, der sender hende i retning af et mere positivt fokus.

»Helt sikkert. Det er helt sikkert noget, der giver fornyet energi. Så kan jeg fokusere på noget andet, som er mega spændende, og man bare glæder sig til at komme ordentligt i gang med og vise folk,« fortæller Althea Reinhardt.

Udover at spille håndbold og nu drive en blog er Mie Højlund og Althea Reinhardt også studerende. I september sidste år fortalte de, at de var begyndt at læse jura gennem 'Study 4Player', så det kan hænge sammen med karrieren.